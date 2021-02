Tutti coloro che vivono in condominio sanno che le regole da rispettare sono maggiori rispetto a quelle che regolano la quotidianità di una casa isolata.

Una di queste regole, tra le più discusse, è quella legata ai rumori. Molte controversie, infatti, vertono sui rumori che si propagano da un appartamento all’altro.

A volte anche l’utilizzo della lavatrice può essere ritenuto un rumore fastidioso per gli altri condomini.

“Normale tollerabilità”

Il legislatore ha inserito una norma all’interno del codice civile. L’art. 844, che disciplina le immissioni che possono propagarsi da una proprietà all’altra.

L’articolo afferma che queste immissioni, tra cui i rumori, non possono essere impedite “se non superano la normale tollerabilità”. Quindi, nel caso in cui i rumori superassero la normale tollerabilità sarebbero ritenuti illegali.

Il legislatore, utilizzando questa formula, ha voluto dare ampia discrezionalità al giudice che potrà decidere caso per caso.

Per decidere dovrà tenere conto dell’entità del rumore. Nonché della sua capacità di propagarsi all’esterno. E anche dell’orario e della durata dello stesso.

In generale si è ritenuto intollerabile qualsiasi rumore che superi i tre decibel.

Sanzioni fino a 800 euro per il condomino indisciplinato che non rispetta le regole.

Il condominio può vietare di accendere la lavatrice di sera?

Spesso le compagnie elettriche applicano una tariffa agevolata per chi decide di utilizzare gli elettrodomestici durante le ore serali.

Eppure, accendere la lavatrice di notte potrebbe dare origine alle lamentele degli altri condomini.

Alla luce di quanto detto sopra, la legge non impone orari per utilizzare gli elettrodomestici. Ma introduce solamente il concetto di “normale tollerabilità”.

Tuttavia, potrebbe essere il regolamento condominiale a stabilire alcune fasce orarie in cui sarà necessario rispettare un maggiore silenzio.

Una lavatrice o una lavastoviglie vecchie e rumorose, in questo caso, non potrebbero essere utilizzate nelle fasce orarie indicate.

Nel caso in cui, invece, non ci fosse una disciplina condominiale sarà necessario utilizzare il buon senso. Ovviamente, una lavatrice rumorosa non dovrebbe essere utilizzata la notte o la mattina presto.

Mancato rispetto regole condominiali

Nel caso in cui il condomino indisciplinato decida di non rispettare le regole entra in gioco l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Questo articolo prevede che per le infrazioni al regolamento del condominio può essere irrogato dall’assemblea condominiale a titolo di sanzione un pagamento fino a 200 euro. In caso di recidiva la cifra arriverà sino a 800 euro.

Perciò nel caso in cui, nonostante le lamentele, il condomino decida di perseverare nel comportamento fastidioso diventerà reale il rischio di dover pagare una sanzione.

Abbiamo visto, dunque, in quale caso sono previste sanzioni fino a 800 euro per il condomino indisciplinato che non rispetta le regole.

