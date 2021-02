Tenere il frigo pulito è importante per garantire la genuinità dei cibi. A seconda del suo contenuto, può capitare che aprendo l’anta del nostro amato frigo venga fuori un odore sgradevole e molto acre.

Alimenti conservati in modo scorretto o semplicemente l’insieme di più odori diversi possono dare questo risultato.

Alcuni cibi come le cipolle o i formaggi stagionati non sono certamente famosi per avere una fragranza da eau de parfum.

In questi casi, si è soliti provare svariati rimedi anti-odore. La maggior parte dei prodotti acquistati al supermercato o nei negozi appositi, però, spesso non risponde alle nostre esigenze. Cari e pericolosi per la salute, questi prodotti industriali potrebbero danneggiare il frigorifero e il cibo al suo interno.

Probabilmente, non tutti sanno che ci sono dei metodi naturali per risolvere questo fastidioso problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco perché tutti stanno mettendo una patata sbucciata in frigo

Le patate sono un alimento multiuso. Cosa significa? Significa che possiamo utilizzarle per preparare un fantastico secondo di pollo con patate e rosmarino (ricetta qui) o per risolvere alcuni problemi di casa.

Ecco un caso pratico. Le patate sono molto efficaci nell’assorbimento degli odori, ragion per cui si consiglia di usarle come segue.

Se il nostro frigorifero puzza, non ci resta che sbucciarne una, metterla su un piattino e lasciarla su un ripiano al suo interno. Tenerla per due o tre giorni, scaduti i quali bisognerà gettarla. Questo metodo ci permetterà di non ricorrere a detergenti chimici dalla dubbia efficacia.

E cosa facciamo con le bucce?

Bella domanda.. cosa ne facciamo delle bucce? In natura è possibile riciclare ogni cosa e anche questa volta Noi della Redazione abbiamo la soluzione.

Le bucce delle patate possono essere usate in campo cosmetico come preziosi strumenti contro il gonfiore sotto gli occhi.

Non dovremo far altro che lasciarle in freezer per una decina di minuti e poi adagiarle sulla parte specifica del viso per altrettanti dieci minuti. Il risultato sarà strabiliante.

Ecco perché tutti stanno mettendo una patata sbucciata in frigo, ma non solo. Ecco anche perché non dobbiamo mai buttarne le bucce.