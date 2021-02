Le piante in casa rendono gli ambienti più accoglienti e, come dimostra questo studio della Washington State University, hanno enormi effetti positivi sull’uomo. Il verde è quindi un’ottima scelta per arredare casa nostra, soprattutto se si tratta di piante particolari. Per esempio possiamo scegliere queste due bellissime piante da appartamento anche per chi non ha il pollice verde.

La monstera

La pianta in questione è la monstera in due differenti specie. Abbiamo infatti la monstera deliciosa, anche chiamata pianta del pane americana, e la monstera adansonii, soprannominata pianta del formaggio svizzero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La deliciosa è una pianta sempreverde rampicante originaria del centro America, adatta agli appartamenti, facile da coltivare e molto resistente. Si tratta di una pianta molto grande con foglie larghe anche 50cm. Le foglie, che sono proprio la parte più apprezzata di questa pianta, sono grandi, frastagliate o costolate e di color verde brillante. La loro forma è famosissima, tanto che spesso possiamo vederle su stampe e disegni estivi.

La adansonii è la “sorella” più piccola della deliciosa, forse meno conosciuta ma altrettanto bella, resistente e facile da coltivare in appartamento. Anche questa pianta è una sempreverde rampicante originaria del centro America. Le foglie in questo caso sono ovali e più piccole e presentano dei caratteristici buchi. Nella deliciosa questi buchi si aprono completamente andando a formare le famose costole, qui invece rimangono fori nelle foglie. È proprio questa caratteristica la causa del curioso soprannome di pianta del formaggio svizzero (il quale appunto è contraddistinto da buchi).

Due bellissime piante da appartamento anche per chi non ha il pollice verde

La monstera deliciosa non deve mai essere esposta ai raggi diretti del sole, ma ha bisogna di molta luce e di una temperatura tra i 18 e i 25 °C. Attenzione a non scendere mai al di sotto dei 10 °C. Per una corretta crescita della pianta è inoltre consigliato utilizzare un supporto verticale (un tutore muschiato è perfetto) e un vaso di 30cm di diametro. Bagniamola regolarmente, facendo attenzione a non toccare le foglie; il terreno deve rimanere umido ma non deve mai essere stagnante.

Anche la monstera adansonii deve essere posizionata in un luogo luminoso ma non alla luce diretta del sole. Va tenuta a una temperatura compresa tra i 18 e i 27 °C e va bagnata regolarmente, mantenendo il terreno umido ma senza ristagni. Una volta al mese puliamo le foglie con un panno umido. Anche in questo caso procuriamole un supporto se vogliamo farla crescere verticalmente. Si tratta però di una pianta bellissima anche se lasciata cadente a cascata e appoggiata per esempio sopra a un mobile.