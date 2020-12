Il tempo dei tanto amati struffoli è arrivato. Dolce tipico della tradizione campana, gli struffoli sono entrati di buon grado nello scenario dei dessert più buoni e sfiziosi per le festività natalizie. Per festeggiare il Santo Natale, per celebrare l’arrivo del nuovo anno ma anche per salutare l’Epifania, gli struffoli sono un vero asso nella manica da provare assolutamente e da servire in tutto il periodo delle ricorrenze di fine dicembre. Richiestissime dai bambini, queste piccole e deliziose palline d’impasto fritto sono un portento da sfoggiare durante le feste.

Ed ecco che dalle nonne campane, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha cercato di carpire i trucchetti per rendere gli struffoli davvero speciali. Di seguito le regole più semplici e veloci da seguire per struffoli perfetti.

Rispettare la sequenza degli ingredienti

Molto spesso si tende ad amalgamare tutti gli ingredienti senza un ordine bene preciso. Un errore che potrebbe condannare gli struffoli. Per loro, infatti, si dispongono prima gli ingredienti solidi e poi, dopo aver creato una fontana al centro, si passa ad aggiungere gli ingredienti liquidi.

La padella

La padella scelta sarà la culla in cui cuoceranno i piccoli peccati di gola. Per struffoli perfetti, utilizzare una padella dai bordi alti. In questo modo, l’olio non fuoriesce dalla padella non appena vengono calati gli struffoli al suo interno.

Struffoli perfetti con questi semplici trucchetti della nonna da rubare assolutamente. Cottura

La cottura è molto veloce. L’olio bollente può rivelarsi un nemico se non si interviene in tempo. Appena dorati, gli struffoli vanno subito tolti dalla padella e fatti raffreddare su un foglio di carta assorbente.

Miele abbondante

Il miele va versato prima sotto il vassoio e dopo sopra gli struffoli. Questa è la tecnica giusta per rendere appetitosi le palline d’impasto.

