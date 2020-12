Telegram è un servizio di messaggistica istantanea sempre più in voga. Molte persone, infatti, lo scelgono come alternativa a WhatsApp. Così come quest’ultimo, anche Telegram possiede una funzione che permette di bloccare i contatti molesti. E cioè di non ricevere più messaggi da loro. Ecco come bloccare un contatto molesto usando un cellulare Android o iOS.

Come bloccare un contatto molesto su Telegram

Usando un dispositivo Android

Aprire l’applicazione Telegram.

Cliccare sulla chat del contatto che si ha intenzione di bloccare.

Premere sul suo nome, che si trova sulla parte superiore della schermata di conversazione.

A questo punto, si aprirà un menù con diverse voci. Cliccare su ”blocca”.

Confermare l’operazione premendo il pulsante ”OK”.

Usando un dispositivo iOS

Anche in questo caso bisogna effettuare i primi tre step sopra elencati.

A questo punto si aprirà una schermata nella quale sarà possibile visualizzare il nome del contatto, il suo ultimo accesso e le icone ”Chiama”, ”Video”, ”Silenzia”, ”Cerca” e ”Altro”. Poco più sotto, tuttavia, c’è la scritta ”Blocca utente” in rosso. Cliccare su quella.

Confermare l’operazione cliccando su ”Blocca Contatto”.

Quindi, ecco come bloccare un contatto molesto su Telegram. Da questo momento in poi, il contatto bloccato non potrà più inviare messaggi. Cosa fare, invece, se si ha intenzione di sbloccare un contatto? Farlo è possibile e impiega pochi secondi. Basta ripetere il procedimento e cliccare sul tasto ”Sblocca” e su ”Sì”. Fatto ciò, sarà subito possibile tornare a messaggiare.

Bloccare un contatto molesto a su Telegram non ha conseguenze sulle altre applicazioni di messaggistica. Quindi, ci sarà bisogno di farlo anche sulle altre applicazioni di messaggistica, come WhatsApp e Facebook Messenger. Il procedimento è, in ogni caso, molto semplice e richiede non più di un minuto di tempo.

Per ulteriori informazioni su Telegram, è possibile consultare l’articolo “Siamo proprio certi che Telegram sia più sicuro di WhatsApp?”.