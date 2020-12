Come si fa a non amare le tradizionali pietanze con le mele? Succose e dolciastre, le mele conferiscono ai dessert quel tocco di piacevole “scioglievolezza” molto apprezzato, soprattutto per chi ama i grandi classici.

Per accontentare tutti ma proprio tutti, invece, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha scovato una ricetta degna di nota. Una di quelle golose preparazioni che si presentano semplici, veloci ed economiche ma dal sapore veramente speciale.

Questa sera si va in scena con una meraviglia pronta in poco tempo e richiestissima anche dai più piccini. Ecco la torta di mele e Nutella.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 400 g di mele;

c) 300 g di farina tipo 00;

d) 140 g di zucchero semolato;

e)100 g di olio di semi;

f) 16 g di lievito per dolci:

h) 200 g di Nutella;

i) succo di un limone.

Far impazzire tutti con una torta alle mele grazie a questo ingrediente molto amato. Procedimento

Preparare una squisita torta alle mele e Nutella è molto semplice. Innanzitutto, lavare e sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti. Inserire le fette in una ciotola con il succo di limone e lasciare da parte.

In un’altra ciotola, inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Successivamente, versare a filo l’olio di semi e mescolare ancora. A questo punto, è il turno della farina, precedentemente setacciata. Stesso procedimento per il lievito. Amalgamare energicamente con un cucchiaio per evitare la formazione di grumi.

Prendere una tortiera, imburrarla leggermente e versare l’impasto. Livellare con un cucchiaio ed aggiungere la Nutella. Stendere, anche non in maniera regolare, la crema di nocciole e poi decorare con le fettine di mela tutta la superficie.

Infornare e cuocere a forno ventilato e già caldo alla temperatura di 180° per 55 massimo 60 minuti. Ed il gioco è fatto. Tutti saranno pazzi di questa torta golosa e morbida. Provare per credere.

