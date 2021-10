Una delle verdure più prelibate dell’autunno è proprio la zucca. Oltre ad essere gustosissima, la zucca è un ortaggio davvero benefico per la salute, che, tra le altre cose, rinforza le ossa e le difese immunitarie.

La zucca è un alimento squisito e molto versatile. È l’ideale per preparare primi piatti, secondi, contorni e persino dolci. Grazie al suo sapore dolce e avvolgente, è l’ingrediente perfetto per preparare una delle 3 migliori zuppe dell’autunno perfette per coccolarci in queste prime serate fresche.

Con la zucca, però, si può creare anche un ottimo secondo piatto (o contorno) croccante e che farà impazzire grandi e bambini. Prepareremo insieme la zucca gratinata alla siciliana, e utilizzeremo anche il pane raffermo.

Il pane, infatti, è uno degli alimenti che avanza più spesso in cucina, ed è davvero uno spreco buttarlo nella spazzatura. Ecco perché lo riutilizzeremo per creare questa ricetta fantastica. Iniziamo subito.

Pane avanzato e zucca per questo contorno autunnale croccante e gustoso ricco di vitamine e minerali

Preparare questa ricetta è molto semplice.

Il primo passaggio sarà pulire la zucca. Eliminiamo, quindi, la buccia, i semi e i vari filamenti, e tagliamo la polpa in cubetti non troppo spessi.

A parte laviamo accuratamente i pomodorini, e sciacquiamo i capperi, per eliminare il sale in eccesso. Ora possiamo finalmente dedicarci alla lavorazione del pane.

Il pane che avanza sempre

Il pane è uno degli alimenti sempre presenti sulle nostre tavole. In Italia ne consumiamo davvero tanto, eppure ce n’è sempre qualche pezzetto che avanza. Più il tempo passa e più il pane rischierà di indurirsi, diventando davvero immangiabile. Cosa fare quindi?

Per riutilizzarlo basterà dividerlo a pezzetti, e tritarlo nel mixer, fino a ridurlo in polvere. Otterremo in questo modo del pangrattato.

La preparazione finale della zucca gratinata alla siciliana

Iniziamo a scaldare il forno statico a 180°. Ricopriamo una teglia con un foglio di carta forno, disponiamo i pezzetti di zucca, e condiamoli con un filo d’olio, sale e pepe. Decoriamo con i pomodorini tagliati a pezzetti e i capperi sminuzzati, cercando di raggiungere tutti gli angoli disponibili. Spolveriamo con del formaggio grattugiato, abbondante pangrattato e origano.

Inforniamo il tutto e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, e il nostro piatto sarà finalmente pronto. In questo modo riutilizzeremo pane avanzato e zucca per questo contorno autunnale croccante e gustoso ricco di vitamine e minerali.