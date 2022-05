L’insalata di riso è il piatto più gettonato dell’estate. Facile da preparare, si può tenere in frigorifero fino al momento di servirla, con il grande vantaggio di poterla preparare in anticipo. Insieme alla pasta fredda è gustosa e versatile. Si può portare in ufficio o in un picnic. Inoltre ci permette di sbizzarrirci con gli ingredienti più vari e più graditi in famiglia. Sprigiona un’armonia di sapori e di solito piace anche ai più piccoli.

Combatte il declino cognitivo e l’invecchiamento cellulare

Al posto della solita insalata di riso, prepariamo questo piatto semplice e veloce con un ingrediente diverso, il riso venere. È una varietà molto pregiata, di colore nero. Chiamata anche riso dell’imperatore perché in Cina nell’antichità solo l’imperatore se ne poteva cibare. Aveva infatti intuito che si trattava di un alimento speciale.

Il riso nero contiene infatti gli antociani, delle sostanze con proprietà antiossidanti che prevengono l’invecchiamento. Le stesse sostanze che troviamo nei mirtilli e nelle more. È un alimento prezioso per combattere il declino cognitivo e tutte le malattie collegate all’invecchiamento cellulare. È ricco di fibre perché integrale e potrebbe diventare un ottimo alleato contro la stitichezza.

Per la preparazione delle insalate è perfetto perché non scuoce e rimane integro e croccante anche se lasciato a lungo. Nella versione integrale richiede una cottura di circa 40 minuti. Ha un profumo particolarmente intenso, come quello del pane appena sfornato.

Strepitosa insalata di riso leggera e gustosa perfetta in estate a pranzo o a cena con questo ingrediente pregiato

Ingredienti per 2 persone:

160 g di riso venere;

100 g di salmone affumicato;

80 g di rucola;

100 g di pomodorini;

100 g di mais;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale quanto basta.

Preparazione

Facciamo lessare il riso in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Scoliamolo bene e versiamolo in una ciotola. Lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo gli altri ingredienti. Tagliamo a listarelle sottili il salmone affumicato. Laviamo e riduciamo a piccoli pezzi i pomodorini. Laviamo e sminuzziamo la rucola. Facciamo sgocciolare il mais. Quando il riso si sarà raffreddato, uniamo tutti gli altri ingredienti e mescoliamo bene. Aggiustiamo di sale e versiamo un filo di olio. Mescoliamo di nuovo accuratamente. Il nostro piatto è pronto da gustare.

Abbiamo preparato in pochi minuti una strepitosa insalata di riso leggera e gustosa, ma soprattutto molto nutriente. Accontenterà tutti i palati, anche i più esigenti, e ci permetterà di fare il pieno di preziosi antiossidanti. Il gusto e la salute andranno a braccetto.

Lettura consigliata

Al posto della solita frittata ecco una preparazione soffice e leggera perfetta per una colazione salata o come secondo piatto