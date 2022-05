Il periodo che stiamo passando in queste settimane è detto di Mercurio retrogrado. Secondo l’oroscopo, questo è un momento veramente importante per tutto lo zodiaco. Durante Mercurio retrogrado, se si osserva questo Pianeta, sembra che esso abbia iniziato a girare al contrario. Non succede davvero, è solo un’impressione che si ha durante l’osservazione, ma è comunque importante ai fini dell’oroscopo.

Infatti Mercurio retrogrado può portare vari problemi a tanti segni, come vedremo presto. In particolare, la Vergine dovrà stare attenta a Mercurio retrogrado che, ricordiamo, durerà fino al 2 giugno. Ci sarà però un altro segno che espanderà i suoi orizzonti. Andiamo quindi a conoscere i dettagli dell’oroscopo per questi due segni.

Il particolare momento della Vergine

Cerchiamo di capire come può fare la Vergine per evitare le insidie e raggiungere la fortuna degli altri vincitori del mese. Come anticipavamo, Mercurio le metterà i bastoni tra le ruote. Le causerà probabilmente dei disagi sotto il profilo lavorativo, creando problemi di comunicazione con i superiori, i colleghi ed i clienti. Quindi, è bene stare molto attenti ad ogni cosa che si dice e a controllare più e più volte il tono di ogni email prima di mandarla.

Discorso simile dal lato personale: un messaggio su WhatsApp mal scritto potrebbe portare a qualche incomprensione che in un attimo potrebbe sfociare in un litigio. Per cui è importante che la Vergine ci pensi due, tre o anche dieci volte prima di mandare un messaggio con toni accesi. Se riuscirà a mantenere un po’ di autocontrollo, questo mese passerà senza troppi problemi.

La Vergine dovrà stare attenta a Mercurio retrogrado mentre un altro segno si aprirà a nuovi orizzonti

C’è poi un segno che passerà un ottimo momento di qui a metà giugno, ovvero il Leone. Questo segno infatti deciderà di aprirsi a nuovi orizzonti, lanciandosi in un progetto nuovo. Ci aspettiamo che sia un progetto lavorativo: ad esempio, potrebbe decidere di lasciare il proprio lavoro e mettersi in proprio. Oppure deciderà di seguire le proprie passioni al di fuori del suo lavoro, trasformando ciò che gli piace in una seconda fonte di reddito.

Si tratterà in ogni caso di qualcosa che gli porterà un bel po’ di soldi, ma soprattutto tanta soddisfazione personale. Nulla riuscirà a battere la sensazione di essersi messi in gioco ed aver avuto successo. Insomma, è bene che il Leone si prepari ad un mese che cambierà molte cose nella sua vita.

