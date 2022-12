Strepitosa anche senza uova e zucchero questa farcitura per pandoro e panettone pronta in 5 minuti

Farcitura per pandoro e panettone-proiezionidiborsa.it

Il pandoro e il panettone sono dei dolci tipici natalizi. Rendiamoli ancora più golosi preparando questa deliziosa farcitura, pronta in pochi minuti. Vediamo come fare.

I dolci sono i grandi protagonisti dei pranzi e delle cene natalizie. Non possono mai mancare sulle tavole imbandite degli italiani. Anche dopo un abbondante pasto, è difficile non farsi tentare dalla loro bontà.

Tanto la dieta la iniziamo il 7 gennaio.

Ogni regione ha i suoi dolci tipici natalizi. Questi ogni anno, deliziano i palati di parenti e amici.

Qualche notizia sul pandoro e panettone

Ma in una festa che si rispetti non possono assolutamente mancare il pandoro e il panettone.

Il pandoro è un dolce della tradizione veronese, ma ormai adottato in tutte le regioni d’Italia. È un grande classico del Natale, con la sua tipica forma a stella. Dolce, profumato, soffice, rendiamolo ancora più goloso, cospargendolo con lo zucchero a velo che di solito si trova nella confezione.

Il panettone, invece, è un dolce tipico milanese, facilmente riconoscibile grazie alla sua forma cilindrica. Può essere artigianale oppure comprato in un supermercato. Di solito al suo interno troviamo l’uvetta e la scorza di arancia candita (o altra frutta sempre candita).

Parliamo di due dolci completamente diversi, ma che amiamo e che non possiamo fare a meno di assaggiare.

Strepitosa anche senza uova e zucchero questa farcitura delizierà le papille gustative

Il sapore di questi due dolci tipici è davvero eccezionale. Ma possiamo renderli ancora più speciali, se li mangiamo con questa crema strepitosa.

È facilissima da preparare. Pronta in pochi minuti, non ha bisogno di cottura e non contiene le uova. Con la sua freschezza e golosità, delizierà le papille gustative di ogni commensale.

Ecco gli ingredienti per preparare la crema:

300 g di mascarpone;

150 ml di panna fresca liquida;

4 cucchiai di cocco rapè;

granella di nocciole q.b.

Procedimento

La crema a base di mascarpone e cocco può essere utilizzata anche per farcire altri dolci. Ad esempio, potrebbe essere usata per preparare un tiramisù diverso dal solito.

Ma vediamo nel dettaglio come prepararla.

Iniziamo montando la panna fredda di frigo. Utilizziamo delle fruste elettriche per dimezzare i tempi.

In un’altra ciotola versiamo il mascarpone e ammorbidiamolo con un cucchiaio. Aggiungiamo il cocco rapè e la granella di nocciole. Amalgamiamo tutti gli ingredienti.

Ora uniamo il mascarpone alla panna montata, facendo attenzione a non smontarla. Mescoliamo delicatamente dall’alto verso il basso.

La nostra crema al mascarpone e cocco è pronta.

Prima di mangiarla, lasciamola raffreddare per 30 minuti in frigorifero.

Passato questo tempo, la nostra crema può essere servita. Sarà perfetta da mangiare con una fetta di pandoro o di panettone.

Qualche consiglio utile

Strepitosa anche senza uova e zucchero questa farcitura super golosa, perfetta anche da preparare il giorno prima.

Se dovesse avanzare, ricordiamo di conservarla in frigorifero utilizzando un contenitore ricoperto da pellicola trasparente.

Al posto della granella di nocciole, possiamo aggiungere anche una granella di pistacchio, delle scaglie di cioccolato fondente, oppure dei biscotti al burro sbriciolati.