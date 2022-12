In ritardo per i regali di Natale? Ecco qualche idea originale a partire da 20 euro

Mancano pochi giorni a Natale e siamo ancora in alto mare per i regali? Sciarpe, cappelli, profumi e set da bagno sono i regali più diffusi in questi casi. Ma se vogliamo stupire i nostri cari c’è ancora tempo per qualche regalo più originale a poco prezzo. Vediamo qualche idea che lascerà tutti a bocca aperta.

Natale è la festività più amata dell’anno, è inutile negarlo a tutti piace ricevere regali. Ma quando si tratta di farli la maggior parte delle persone si trova in difficoltà. Cosa regalare alla persona amata, alla mamma o al migliore amico? A meno che non si sappia con certezza quello che desiderano è sempre un’impresa titanica fare i regali di Natale. Ma ecco qualche consiglio utile per chi è ancora alle prese con la scelta dei regali e non vuole spendere tanto.

In ritardo per i regali di Natale? Realizziamo un regalo fai da te

Creare dei regali personalizzati è un’opzione super valida quando mancano pochi giorni al Natale. Ordinare qualcosa su internet potrebbe costarci poco, ma si rischia che il pacco non arrivi in tempo. Allora diamo sfogo alla nostra creatività e realizziamo un braccialetto fai da te, per esempio. Oppure possiamo creare un globo di neve su misura con qualche oggetto riciclato o tanto amato dal destinatario del regalo. Questi piccoli progetti fai da te costano poco e ci fanno fare una gran bella figura.

Se invece non abbiamo tempo o la manualità per realizzare regali fai da te, ecco qualche idea. Con un gioiello non si sbaglia mai e non è detto che bisogna spendere cifre esorbitanti. Un paio di orecchini, un bracciale o anche un anellino in argento possono costarci anche 30 euro. Aggiungendo 10 euro in più possiamo comprare un charm Pandora per chi possiede già il bracciale. Un’altra idea davvero economica potrebbe essere quella di regalare una borsa in corda colorata. Perfetta per fare la spesa o aggiungendo una pochette si trasforma in borsa alla moda per la prossima primavera.

Regali originali per chi ha tutto sotto i 100 euro

Ma se la persona a cui dobbiamo fare il regalo ha praticamente tutto? Bene, in questo caso per fare colpo dobbiamo trovare qualche cosa di davvero particolare. Un bel kit per fare la birra in casa o uno spillatore potrebbero essere un’ottima soluzione. Il kit costa sui 35 euro, se ne trovano di tanti anche nei negozi di oggettistica e casalinghi. Per lo spillatore si sale di prezzo, ma chi ama la birra apprezzerà sicuramente il pensiero. Per chi invece aveva una passione per i Lego, si possono comprare dei set da collezione o il Botanical. Una splendida orchidea o un bonsai da costruire ed esporre in casa farà sicuramente colpo. Per il prezzo parliamo di circa 50 euro per l’orchidea e poco di più per il bonsai.

Anche se ci sembra di essere in ritardo per i regali di Natale una soluzione si può sempre trovare. Magari optando per un cofanetto benessere o viaggi da sfruttare durante l’anno, ad esempio. Queste esperienze partono da prezzi bassi fino a costi più consistenti per i viaggi all’estero. Oppure, possiamo metterci davanti al PC e cercare delle offerte per Capodanno. Ci sono ancora tantissime occasioni last minute a meno di 300 euro per due persone.