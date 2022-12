Addobbi semplici ed economici da realizzare in casa anche con semplici materie prime quali carta, fili colorati e vecchie palle da riciclare

Addobbare la casa per Natale è un vero e proprio rito che unisce tutta la famiglia e che ci rallegra. È un po’ faticoso, a volte, soprattutto quando si ha poco tempo ma una casa non addobbata è davvero triste. Quindi, si cercherà di fare del proprio meglio anche quando non si hanno molti soldi da spendere.

Una delle migliori scelte, pertanto, sarà quella di riciclare vecchi addobbi oppure cose che non servono più. In questo senso, vecchie palline, striscioni, fiocchetti, luci possono trovare una nuova collocazione e brillare di luce nuova. Alla materia prima, poi, aggiungeremo un po’ di estro e fantasia, oltre che dedizione per dare lustro al nuovo prodotto.

Ad esempio, le vecchie luci dell’albero di Natale si possono attaccare alle pareti o collocare nel salotto.

Gli addobbi economici di casa

La seconda idea è quella di creare addobbi con un filo dal quale si possono far passare stelle e palle di Natale leggere. Insomma, potremo utilizzarlo per farvi passare ogni sorta di oggetto natalizio che più ci piace. Il tutto, in modo da creare delle ghirlande da collocare in posti diversi della casa.

Gli addobbi possono essere anche tranquillamente realizzati con il cartoncino. Basterà ritagliarlo a forma di stella o alberello.

Quindi, per decorare la casa a Natale in modo economico, basteranno poche cose, a basso costo o riciclate. Ad esempio, con un semplice filo dorato, potremo realizzare pendenti, da attaccare all’albero di Natale o, semplicemente, ai mobili. I pendenti possono essere colorati o anche arricchiti con dei glitter o polvere di stelle. In questo caso, i bambini di casa potranno provvedere a dare il tocco finale all’addobbo.

Come decorare la casa a Natale, riutilizzando vecchi addobbi e spendendo poco

Altra bell’idea è quella consistente nell’uso delle candele, da arricchire con pigne dorate e fiori, per realizzare dei bei centrotavola.

Ancora, si può ricorrere a espedienti davvero semplici come nastri colorati, da acquistare in merceria e utilizzare come decoro. Con essi, potremo realizzare addobbi per le maniglie delle porte o per gli specchi della casa.

In definitiva, sono molti gli oggetti economici che potremo utilizzare per addobbare al meglio la nostra casa. A volte si tratta di cose a costo 0, in quanto possedendole già, non dovremo far altro che apportarvi qualche modifica per riciclarle.