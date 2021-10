Le fibre alimentari sono delle sostanze presenti in molti alimenti e svolgono numerose azioni benefiche sull’organismo. L’introduzione di alcuni stili alimentari, nei Paesi occidentalizzati, ha spesso proposto un consumo giornaliero piuttosto limitato di fibre determinando talvolta conseguenze dannose per la salute. I più recenti studi scientifici mostrano quali effetti benefici tali sostanze possano apportare al corpo se assunte quotidianamente e all’interno di uno stile di vita e alimentare equilibrato. Ecco la quantità ideale di fibre che potrebbe stimolare l’intestino e metabolismo secondo la scienza.

Quali sono i principali effetti sull’organismo

Una motilità intestinale ridotta, così come livelli di glicemia nel sangue elevati talvolta possono associarsi a stili alimentari poco ricchi di fibre. Queste ultime sono sostanze organiche, distinguibili tra solubili e insolubili, che gli enzimi dell’intestino non riescono a scomporre e dunque a digerire completamente. Le fibre si trovano principalmente in alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali integrali e legumi. Alcuni cibi ne contengono in quantità notevoli e difatti si utilizzano spesso per ridurre il gonfiore addominale. Un esempio lo abbiamo illustrato nell’articolo “Non un integratore ma questi semi straordinari svuotano perfettamente l’intestino”.

Grazie alle loro proprietà, le fibre alimentari sono ottime alleate per stimolare il transito intestinale ed avere un effetto probiotico sull’organismo. Inoltre, esse contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà con una conseguente riduzione del picco glicemico e della risposta insulinica in alcuni soggetti. Un ulteriore effetto che anche l’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sottoscrive, riguarda l’interessante correlazione inversa con il colesterolo cattivo. Una dieta sufficientemente ricca di fibre, abbinata a stile di vita sano, potrebbe contribuire a migliorare il sistema cardiocircolatorio e a contrastare l’aumento del colesterolo.

Ecco la quantità ideale di fibre che potrebbe stimolare l’intestino e metabolismo secondo la scienza

Dal momento che procurano tutti questi effetti salutari, qual è la dose giornaliera raccomandabile di fibre da assumere? Un recente studio scientifico ha evidenziato gli effetti salutari delle fibre e le dosi ideali per adulti di Paesi europei e Stati Uniti. Nella generalità dei casi, la quantità di fibre raccomandata per gli uomini adulti è di circa 30-35 grammi al giorno.

Per le donne invece, la quantità ideale giornaliera corrisponde a circa 25-32 grammi. Naturalmente, trattandosi di dati indicativi, è sempre preferibile consultare il proprio medico o specialista dell’alimentazione per individuare il migliore dosaggio adatto a ciascuno. Come evidenziano i dati spesso la quantità di fibre che la popolazione adulta assume quotidianamente è pari a circa la metà di quella idealmente raccomandabile. Pertanto, come indicano gli esperti, è utile muoversi verso un’alimentazione sempre più consapevole di modo da compiere scelte nei pasti sane e salutari.

