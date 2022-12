Straordinario il pandoro senza burro e lattosio: la ricetta che tutti possono preparare spendendo poco

Il pandoro è forse il dolce più apprezzato che appartiene alla tradizione natalizia. Alcune persone, però, potrebbero essere intolleranti all’eventuale presenza di lattosio in esso contenuto. Scopriamo la ricetta per preparare da soli un pandoro senza lattosio.

Ogni anno, quando arriva il Natale, i supermercati si riempiono della più vasta gamma di delizie. Troviamo quindi ogni sorta di panettone e di pandoro. Quest’ultimo è forse uno dei dolci più apprezzati da tutti, adulti e bambini, per la sua semplicità e bontà. Alcuni ingredienti, però, per qualcuno, potrebbero essere problematici.

Chi soffre di intolleranza al lattosio, ad esempio, non potrebbe gustare un pandoro preparato con latte e burro. In questo caso, ci si deve privare del piacere? Certamente no, perché basta acquistare un prodotto senza lattosio oppure preparalo da sé, senza spendere cifre elevate.

Straordinario il pandoro senza burro per chi è intollerante al lattosio

Possiamo preparare con le nostre mani un pandoro senza lattosio omettendo ingredienti come il burro e il latte. E utilizzando, al loro posto, dello yogurt bianco senza lattosio. Questa versione, oltre a essere ideale per chi potrebbe soffrire di intolleranze, risulterà anche molto soffice. Oltre che estremamente digeribile, dolce al punto giusto e con un profumo che inebrierà la casa. Vediamo come preparare questo dolce, a cominciare dagli ingredienti, tutti conosciuti ed economici.

Ecco gli ingredienti

Per preparare il pandoro dovremo occuparci di realizzare un lievitino. Allo scopo avremo bisogno di:

50 g di farina Manitoba ;

; 1 cucchiaio di zucchero;

50 ml di acqua;

4 g di lievito di birra.

Per l’impasto avremo invece bisogno di:

450 g di farina Manitoba;

Manitoba; 200 g di yogurt bianco senza lattosio;

100 g di zucchero;

1 cucchiaio di estratto di vaniglia ;

; 4 uova ;

; 80 ml di olio di semi;

sale q.b.

Per guarnire:

zucchero a velo q.b.

La preparazione

Per iniziare, prepariamo il lievitino sciogliendo il lievito di birra nell’acqua con lo zucchero. Aggiungiamo la farina e mescoliamo al fine di ottenere una pastella. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per un’ora. Trascorso il tempo, trasferiamo nella ciotola di una planetaria e aggiungiamo gli ingredienti dell’impasto. Addizioniamo quindi la farina, lo zucchero, i soli tuorli delle 4 uova, lo yogurt e l’estratto di vaniglia. Lavoriamo per 20 minuti aggiungendo a filo l’olio di semi e, in finale, un pizzico di sale. Diamo all’impasto la forma di una palla e lasciamo lievitare per 3 ore fuori dal frigo.

Trascorso il tempo, mettiamo invece in frigo per 6 ore. Lasciamo poi ancora lievitare per altre 6 ore fuori dal frigorifero. Trasferiamo quindi in uno stampo per pandoro e inforniamo a 160° per 50 minuti. Alla fine, sforniamo, lasciamo raffreddare e spolverizziamo con zucchero a velo. Sarà straordinario il pandoro senza burro e senza lattosio. Se dovesse avanzare, potremo conservarlo in un sacchetto per alimenti ben sigillato per una settimana.