Ecco 2 nail art natalizie semplici da realizzare anche su unghie corte con cui faremo un figurone

Le feste di Natale possono essere l’occasione per abbellire le mani realizzando sulle unghie una decorazione in tema. Vediamo due proposte molto facili da realizzare per chiunque e le istruzioni per il lavoro completo.

Il Natale è un periodo festivo amato da molti. Le strade si riempiono di luci, le nostre case si tingono a festa, con piante decorative e addobbi. Sulla tavola iniziano a comparire dolci tradizionali come il pandoro e il panettone. Non facciamo altro, poi, che pensare al nostro look per il giorno delle feste.

Oltre a scegliere gli abiti più adatti, possiamo anche pensare ad adornare le nostre unghie in tema. Ma non c’è sempre necessariamente bisogno di recarsi dall’estetista: possiamo realizzare da sole una di queste due semplici nail art. Che saranno perfettamente in tema con il momento.

Ecco 2 nail art natalizie perfette per il periodo delle feste

Per essere perfettamente in accordo con il Natale, possiamo dipingere da sole le nostre unghie. Possiamo farlo realizzando una facilissima nail art a due colori, che richiami i tipici toni del vestito di Babbo Natale. Oppure possiamo sceglierne una più elegante, in cui il tipico colore rosso viene sfumato da una cascata di polvere d’oro. Vediamo come creare sia l’una che l’altra.

Rossa con lunette bianche, come il cappello di Babbo Natale

Per realizzare questa prima nail art natalizia avremo bisogno di due soli smalti. Uno dovrà essere di colore rosso e l’altro bianco. Dovremo stendere il rosso su tutte le unghie e lasciare asciugare. Quando secco, potremo passare il bianco solo sulle lunette, con la punta del pennello. In questo modo, avremo realizzato una decorazione semplicissima, richiamante il copricapo di Babbo Natale. Quando il bianco si sarà asciugato, concluderemo stendendo su tutte le unghie una passata di smalto trasparente. Ciò aiuterà a fissare il lavoro.

Rosso spolverato con oro, per un’occasione più elegante

Per un’occasione più elegante, come una cena formale, possiamo realizzare una nail art più chic. Ma sempre semplice da creare. Ci serviranno uno smalto rosso e della polvere glitter dorata. Dovremo prima stendere il rosso, far asciugare, quindi spolverare il glitter sulle punte delle unghie fino a metà. Lasceremo asciugare e avremo realizzato in pochissimo tempo una nail art festiva davvero elegante. Dunque, ecco 2 nail art natalizie davvero facili e perfette per il periodo. Vediamo qualche consiglio affinché non si rovinino.

Alcuni consigli

Per un lavoro perfetto, prima di iniziare possiamo stendere un po’ di vasellina attorno al contorno esterno delle unghie. In questo modo, eviteremo sbavature stendendo lo smalto. Affinché, poi, la nostra nail art duri il più possibile, a decorazione ultimata possiamo dare generose passate di top coat. Lo smalto sarà così sigillato. Oppure possiamo spruzzare della lacca sulle unghie, per fissare il nostro lavoro.