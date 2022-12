Incredibile l’ingrediente naturale che elimina una volta per tutte le cimici da casa profumandola

Le cimici sono insetti fastidiosi che iniziano ad entrare nelle nostre case alla comparsa dei primi freddi e perdurano poi anche oltre. Vediamo come eliminarle in modo del tutto naturale.

Il freddo porta nelle nostre case temperature più estreme ma anche sgradite presenze infestanti: quelle delle cimici. Non è bello, infatti, ritirare la biancheria stesa e trovarvi sopra uno di questi insetti. Oppure percepire un fastidioso ronzio attorno alla tenda della finestra e constatare la presenza di una cimice. Certo, possiamo provvedere a scacciarle volta per volta, ma che disgusto! Sarebbe ideale trovare un rimedio affinché le cimici a casa nostra non si avvicinino più. Allo scopo, può aiutarci la natura.

Alcune controindicazioni dei prodotti chimici

Il mercato mette a nostra disposizione molti prodotti utili a sbarazzarci delle cimici. Le sostanze chimiche, però, di cui sono composti, potrebbero essere problematiche e creare esalazioni a volte anche pericolose. Oppure potrebbero concorrere allo sviluppo di allergie e problemi respiratori. L’ideale sarebbe un prodotto naturale, che, oltre a liberarci dalle cimici, possa anche infondere una profumazione gradevole in casa.

Il tea tree oil

Il prodotto completamente naturale che può aiutarci contro le cimici è il tea tree oil. Si tratta di un olio essenziale che sarebbe utile a curare anche le infiammazioni. Questo grazie alle sue proprietà antisettiche e antibiotiche. Il tea tree oil si ricava per estrazione dalle foglie della pianta della Melaleuca e può essere facilmente acquistato in erboristeria o anche in farmacia. Vediamo come usarlo contro le cimici.

Incredibile l’ingrediente naturale che elimina la presenza di questi fastidiosi insetti

Il tea tree oil ha un profumo speziato e pungente che crea insofferenza alle cimici ma nessun fastidio all’uomo. Per cui, possiamo realizzare in modo facilissimo una protezione completamente naturale in casa contro le cimici. Basterà far cadere dal contagocce del tappo dosatore dell’olio qualche goccia di prodotto sul pavimento nei punti di ingresso degli insetti in casa. Quindi davanti alle porte o alle finestre, sia dentro che all’esterno. Questo semplicissimo stratagemma terrà lontani gli insetti.

Dunque, è incredibile l’ingrediente naturale che elimina insetti infestanti come le cimici. Tutto questa senza essere invasivo o emettere esalazioni nocive nell’ambiente. Usare qualche goccia di tea tree oil in casa può non notarsi nemmeno, se non per la profumazione. Ma vediamo ancora un altro uso del tea tree contro i parassiti.

Un aiuto contro altri sgraditi parassiti

Il tea tree oil può aiutarci anche contro un altro tipo di parassiti, questi forse più temibili delle cimici. E che non infestano la casa ma le teste dei nostri bambini. Si tratta dei pidocchi. Possiamo usare il tea tree oil come prevenzione, applicando un paio di gocce sulla testa dei bimbi. La sostanza terrà lontani i parassiti. Se invece i nostri figli avessero già preso i pidocchi, potremmo aggiungere 2 gocce dell’olio nello shampoo antiparassitario. Ciò aiuterà ad uccidere i pidocchi.