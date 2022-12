Il 2023 inizierà col botto per questi segni, ma attenzione: le occasioni vanno colte al volo!

Il 2022 sta per lasciarci. Siamo curiosi di sapere come sarà il nuovo anno? Per alcuni segni inizierà col botto, con grandi e piccole rivoluzioni che cambieranno la loro vita. Scopriamo i fortunati.

Aria di cambiamento in cielo. L’astrologia guarda con interesse al transito di Plutone, un pianeta lento che dopo 15 anni nel segno del Capricorno entra nell’Acquario. L’Acquario è un segno che ci insegna l’indipendenza e la libertà. È il più anticonformista dello zodiaco, non si preoccupa mai del giudizio degli altri e non si adatta mai al pensare comune. Fa le sue scelte in una completa libertà di pensiero, anche se deve sfidare il Mondo intero. Saremo tutti un po’ più liberi? Plutone in Acquario potrebbe darci il coraggio di uscire dagli schemi e di iniziare una nuova vita. Porterebbe una ventata di libertà e tante piccole rivoluzioni.

Quali segni romperanno gli schemi?

Il Capricorno nel 2023 avrà il meritato successo. I nati sotto questo segno sono molto ambiziosi e tenaci. Quando hanno un obiettivo ce la mettono tutta per raggiungerlo. Per loro è importante puntare in alto e arrivare in cima, nella vita sociale e professionale. E lo fanno con grande determinazione, senza arrendersi di fronte a nulla. Sono disposti a sacrificare la vita personale per la carriera.

Quest’anno hanno avuto molti intralci sulla via del successo. Ma il 2023 inizierà col botto e potrebbe essere questa la volta buona per coronare i loro sogni. Il periodo astrologicamente più favorevole inizia in primavera per protrarsi fino a dicembre. Ci potrebbero essere occasioni d’oro per guadagnare, stringere accordi e investire denaro. Il segreto di tanto successo? Affrontare la vita con maggiore leggerezza, senza preoccuparsi dei piccoli ostacoli.

Il 2023 inizierà col botto per l’Acquario

Anche nella vita dell’Acquario ci sarà una piccola rivoluzione. I nati sotto questo segno devono aspettarsi cambiamenti importanti, soprattutto all’inizio del nuovo anno. Si prevedono grandi soddisfazioni sul lavoro. Potrebbe trattarsi di promozioni, incarichi ben pagati o contratti interessanti. Chi non ha ancora un lavoro potrebbe trovarlo. Ma tutto questo è niente di fronte a quello che li aspetta nella vita di coppia.

Qualcuno potrebbe decidersi a dire il fatidico sì, altri a cambiare casa. Insomma, a progettare una nuova vita che chiude con il passato. Per i single sarà un po’ più complicato, forse cambieranno troppo. Gli astri prevedono tante storie passeggere prima di trovare la persona che fa battere veramente il cuore.

Grandi cambiamenti in arrivo

Per la Bilancia il 2023 sarà un anno importante per la carriera e per la vita personale. Migliorerà soprattutto l’aspetto finanziario. Ci potrebbero essere nuove entrate, una promozione oppure progetti promettenti, in ogni caso occasioni per guadagnare di più, da cogliere al volo. Magari la situazione richiederà qualche sacrificio che però sarà ampiamente ricompensato. Non è escluso che arrivino delle belle sorprese in denaro.

Nella vita di coppia si sentirà il bisogno di stare soli per ritrovare l’intimità. Si progetteranno weekend romantici e cene a lume di candela. I single hanno grandi possibilità di trovare la persona giusta. E questa volta potrebbero innamorarsi perdutamente e forse sarà la volta buona.