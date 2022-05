Quando fa caldo e c’è afa non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola dei piatti freschi e rigeneranti. Le temperature troppo alte, infatti, non stimolano la fame e ci fanno stare ben alla larga da piatti troppo pesanti, conditi e difficili da digerire.

Meglio dirigersi su una delle insalate più buone, leggere e pronte in 5 minuti o su un piatto fresco ed estivo, come una bella caprese. La caprese, infatti, è uno dei piatti più apprezzati durante la bella stagione. È una delle migliori ricette estive, per almeno 4 ottimi motivi. Non solo è velocissima da preparare, è anche molto leggera, sana e, oltretutto, è anche bellissima esteticamente. Impiattandola bene, quindi, otterremo anche un piatto bello da vedere, oltre che buono da mangiare.

Normalmente la caprese si prepara semplicemente sovrapponendo fette di pomodori con altrettante fette di mozzarella e arricchendo il tutto con foglie di basilico. In questo articolo, però, prepareremo una caprese al contrario, molto diversa da come siamo abituati ad immaginarla.

Ecco quali ingredienti ci serviranno

250 grammi di pomodorini;

50 grammi di olive nere;

80 grammi di sedano;

4 acciughe;

1 mozzarella di bufala grande da 1 kg;

foglie di basilico fresco;

olio;

sale;

Pepe.

Straordinaria questa caprese rivisitata con pomodoro e mozzarella di bufala, un secondo piatto perfetto freschissimo per l’estate

Chi dice che la caprese sia solo facile, non dice la verità. Questa ricetta, infatti, è un vero e proprio gioco da ragazzi, un piatto che potrebbe preparare anche un bambino, ad occhi chiusi. Iniziamo subito.

Il primo passaggio, forse l’unico più delicato, consiste nel tagliare la calotta superiore della nostra mozzarella. Questa la terremo da parte, perché ci servirà, poi, come “coperchio” della ricetta.

A questo punto dovremo prendere un cucchiaio ed estrarre la polpa della mozzarella, conservando quest’ultima per altre ricette gustose. Dopo questo passaggio, la nostra mozzarella sarà diventata una sorta di contenitore vuoto e pronto ad accogliere un nuovo ripieno.

Ecco come preparare il ripieno

Ora dovremo tagliare a pezzetti i pomodorini, i gambi di sedano, le olive e le acciughe. Condiremo il tutto con un giro d’olio, sale e pepe e mischieremo bene gli ingredienti.

Inseriremo, quindi, con delicatezza, il ripieno nella mozzarella, fino a riempirla completamente. Infine, decoreremo con qualche foglia di basilico fresco e profumato e il nostro secondo piatto facilissimo sarà pronto. Sarà davvero straordinaria questa caprese rivisitata con pomodoro, olive morbide e acciughe saporite.

Ricordiamoci anche di chiudere la nostra mozzarella con la calotta tagliata in precedenza, prima di portare il tutto in tavola. Ameremo questa ricetta.

