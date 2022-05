Sappiamo bene quanto l’estate sia una stagione fortemente positiva. Le belle giornate, il mare, il sole, le vacanze. Tutti questi elementi, ci spingono ad essere più allegri e a trovare nuove energie. Con l’arrivo di questi mesi, quindi, sappiamo bene che la nostra quotidianità avrà una svolta decisamente positiva e che potremo finalmente goderci un po’ di allegria. Ma, come in ogni aspetto della vita, dovremmo contare anche i lati negativi. Infatti, la stagione estiva porta con sé alcuni fastidi difficili da sottovalutare e da non prendere in considerazione.

Una pianta dalle mille risorse che terrà alla larga gli ospiti indesiderati dalla nostra casa

Tra questi, non possiamo non considerare la presenza di fastidiosi insetti sempre a darci fastidio. In particolar modo, quando ci troviamo in balcone a goderci il sole estivo, ci ritroviamo con alcuni ospiti indesiderati che vengono a disturbare. E tra questi, possiamo pensare, per esempio, alle mosche. In questo caso, potremmo provare ad allontanarle anche da casa oltre che dal balcone. E, in questo caso, potremmo rivolgerci al ginepro. Tra gli insetti che vorremmo allontanare, poi, dovremmo prendere in considerazione anche api e zanzare. Questi fastidiosi animali, infatti, sembrano non volersi proprio allontanare dalla nostra abitazione. Ma, in questo caso, c’è una pianta che potrebbe esserci più che d’aiuto. Stiamo parlando dell’artemisia.

Godiamoci l’estate e allontaniamo per sempre api e zanzare dalla nostra casa con questa pianta elegantissima dall’odore incredibile

La bellissima Artemisia, grazie al suo odore intenso, sarà fenomenale nella lotta contro zanzare ed api. Per coltivarla al meglio, ricordiamoci di esporla in luoghi soleggiati, così da farla crescere rigogliosa. Inoltre, prediligiamo un clima che non sia umido, controproducente per la pianta in questione. Irrighiamola in modo costante, ma mai eccessivamente. Infatti, l’Artemisia cresce male con i ristagni idrici. In questo caso, quindi, ricordiamoci anche di trovare un terreno che possa drenare l’acqua con facilità.

Dunque, basterà controllare di tanto in tanto che il terreno sia umido ma mai troppo bagnato. Grazie all’odore di questa meravigliosa pianta, che renderà il nostro giardino anche molto elegante e invidiato da tutti, potremo goderci le soleggiate giornate all’aria aperta. Dunque, godiamoci l’estate e allontaniamo per sempre api e anche fastidiose zanzare grazie a questo consiglio della nonna che pone l’Artemisia come arma segreta. In questo modo, potremo sicuramente apprezzare di più il sole e non doverci preoccupare di insetti vari che vengono a disturbare il nostro riposo.

