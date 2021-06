In questo articolo non troveremo la ricetta della solita insalata triste e poco sostanziosa. Non descriveremo piatti noiosi e insipidi, ma ricette molto sfiziose e, comunque, molto salutari.

Ci sbizzarriremo con frutta e verdura colorata, a cui aggiungeremo qualche nota croccante e fantasiosa.

La regola è mangiare bene, ma senza dimenticare il gusto.

Diminuisce sempre di più la voglia di mettersi a tavola con brodi bollenti o piatti troppo conditi. Soprattutto ora che sta arrivando l’estate.

L’ideale, con queste temperature, è mangiare senza appesantirsi. Quindi quale migliore idea se non una bella insalata colorata e sfiziosa?

Con queste ricette ci sentiremo sazi, e lo stomaco non brontolerà fino al pasto seguente. Scopriamo insieme le 3 insalate più fresche dell’estate che ci sazieranno come se fossero dei primi piatti ma senza appesantirci.

Farro, pomodorini, mozzarella e menta

Lessiamo il farro e, a fine cottura, passiamolo sotto l’acqua fredda per fermarne la cottura.

Aggiungiamo i pomodorini e le mozzarelline del tipo ciliegine. Decoriamo con qualche foglia di basilico, e il gioco è fatto!

Avremo preparato un piatto fresco e sfizioso, adatto anche alle giornate più calde e faticose.

Ceci, pomodorini, feta, olive e cetrioli

Questa insalata è, forse, la più fresca in assoluto. Cuociamo i ceci, e passiamoli sotto l’acqua fredda. Decoriamoli con pomodorini, feta, olive e fettine di cetriolo.

Questa ricetta è un’esplosione di verdure, perfetta per idratare il corpo e avvertire subito una sensazione di freschezza.

Quinoa, melanzane e pomodori secchi

La quinoa è un alimento di origine vegetale dai mille benefici. È nutriente, ricca di fibre, minerali, proteine e antiossidanti. È un ingrediente davvero prezioso, l’ideale da inserire nella nostra alimentazione.

Prepariamo la quinoa e, a parte, lessiamo una melanzana. Tagliamo i pomodori secchi e uniamo il tutto, condendo con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Ed ecco le 3 insalate più fresche dell’estate che ci sazieranno come se fossero dei primi piatti ma senza appesantirci.

L’idea in più: il contorno più fresco dell’estate con arance, finocchi, e noci

Tagliamo i finocchi a fettine sottili, eliminando le parti più dure. Sbucciamo l’arancia e affettiamo nello stesso modo.

Uniamo il tutto, condiamo con un filo d’olio, un pizzico di sale, un po’ di pepe e le noci. Questa insalata è perfetta anche come contorno fresco di secondi piatti.

