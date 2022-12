Strabiliante come questa vitamina che ritroviamo in molti cibi possa essere utile al cervello

La vitamina P è una grandissima scoperta, in quanto ci può aiutare per diversi disturbi che approfondiremo all’interno di questo articolo. Scopriremo anche i cibi che ne sono ricchi e il loro ruolo.

Tutti gli alimenti che siamo abituati a consumare sono ricchi di nutrienti che fanno bene alla salute. Tra questi elementi ci sono senza dubbio le vitamine. Queste sono importanti per il nostro organismo, in quanto fanno in modo di tenerci in salute. Alcuni disturbi, anche non gravi, possono essere causati da deficit di vitamine. Si dovrà capire poi, attraverso le analisi, quale sia la vitamina in questione. In particolare oggi parleremo di una vitamina che in realtà non è molto conosciuta come le altre, ovvero la vitamina P.

Cos’è

La vitamina P, così chiamata, serve per identificare un gruppo di elementi che ritroviamo nei cibi. Questi elementi sarebbero i flavonoidi. In realtà questi ultimi non sono vitamine. Però sembrerebbero essere molto utili per la nostra salute. Dunque, con la vitamina P si vanno a descrivere queste sostanze.

Strabiliante come questa vitamina che ritroviamo in molti cibi sia essenziale

Abbiamo detto quindi che contiene tanti benefici per la salute. I flavonoidi fanno parte degli antiossidanti, che ritroviamo veramente in tantissimi alimenti. Il fatto che tale vitamina sia così tanto presente possiamo dire essere una ottima condizione. Questo perché si tratta comunque di sostanze che allontanano i radicali liberi bloccando quello che si definisce “invecchiamento cellulare”.

A cosa fa bene questa vitamina?

Questa vitamina la possiamo ritrovare davvero in molti alimenti che siamo abituati a consumare, che vedremo tra poco. Soffermiamoci un attimo sui benefici che ha. La vitamina P andrebbe a migliorare il flusso sanguigno nel cervello. Ciò cosa significa? Che andrebbe a proteggere il cervello. Questo può essere un punto a favore per tutti e soprattutto per chi soffre di problemi a livello cerebrale.

È un organo molto particolare e gli studi sono in continuo aggiornamento. Sapere che alcuni alimenti potrebbero agevolare la lotta ad alcune forme di malattia è veramente una bella scoperta. Possiamo dire essere strabiliante come questa vitamina che ritroviamo in molti cibi abbia queste caratteristiche.

Altre proprietà

Tra le altre cose che può fare la vitamina P ricordiamo:

potrebbe ritardare la comparsa della cataratta ;

; proteggere i tendini o legamenti ;

; sarebbe adatta alle pelli sensibili ;

; aiuterebbein caso di ragadi o emorroidi ;

; sarebbe disintossicante.

Come possiamo notare ha veramente tante funzioni molto interessanti. Ma non è finita qui. Adesso dobbiamo capire meglio dove possiamo trovare questa vitamina. Così facendo saremo spinti ad acquistare più alcuni alimenti rispetto ad altri. I principali alimenti ricchi di vitamina P sono:

agrumi;

albicocca;

uva;

pomodori;

mirtilli ;

; prezzemolo;

legumi.

Sono cibi conosciuti. Basti pensare a quante volte abbiamo preparato l’insalata di pomodoro. Ottimi sono anche gli yogurt ai mirtilli. Per non parlare delle passate di legumi che possiamo preparare in casa. Il segreto in questi casi è la conoscenza. Attraverso quest’ultima potremmo essere capaci di conoscere così tanti cibi e capirne anche il loro ruolo. Bisogna ricordare che ogni cibo è essenziale in quanto presenta delle qualità che potrebbero aiutarci in alcuni casi. Da oggi in poi sappiamo qual è la lista di alimenti che si possono mangiare ricchi di vitamina P.