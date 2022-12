Ecco quali sono i frutti di dicembre e tutte le loro proprietà e benefici

Una porzione di frutta al giorno è essenziale al nostro organismo. Specialmente se mangiamo quella della stagione corrente. Proprio per questo motivo andiamo a conoscere i benefici che hanno i frutti invernali di dicembre.

Si sa che la frutta e verdura di stagione hanno sempre dei benefici sulla salute, in quanto ricche di proprietà benefiche, vista la loro qualità. Ogni mese ci sono frutti diversi e anche per il mese di dicembre vedremo quali sono quelli più indicati da consumare.

I frutti

Potremmo fare una lista di tutta la frutta che possiamo comprare in questo mese. Al primo posto ci sono le arance, a seguire abbiamo:

cachi;

kiwi;

mandarino ;

; mele;

pere;

pompelmo.

Ecco quali sono i frutti di dicembre, quali sono tutte le loro proprietà e come consumarli

Le arance sono una ricarica di energia per l’inverno, in quanto vanno ad aumentare le difese immunitarie e sono ricche di vitamina C. Ma soffermiamoci per un attimo anche sulle qualità e proprietà degli altri frutti che abbiamo citato. Dovremmo consumare la frutta ogni giorno, in quanto è ricca di vitamine e minerali che fanno bene alla salute.

Benefici del mandarino

Il mandarino è costituito da circa l’81% di acqua. Contiene numerosi minerali come il potassio, il sodio, il ferro e il calcio. Anche lui, come le arance, andrebbe ad aumentare l’attività del sistema immunitario. Inoltre ha un’alta presenza di fibre, il che è ottimo per l’intestino. Possiede una vitamina molto importante, ovvero la P. Questa vitamina, che non è molto conosciuta, favorirebbe la diuresi.

Le mele

Le mele anche contengono tanta acqua. Le vitamine che contengono sono la A, B1, B2, C e PP. Nella buccia della mela è contenuta la pectina. Questa è molto importante in quanto andrebbe a mantenere i livelli di colesterolo bassi. Aiuterebbe anche a ridurre l’insonnia. Anche per chi soffre di problemi alle vie respiratorie darebbe una mano.

Perché consumare il pompelmo

Il pompelmo è un frutto ricco di antiossidanti. Questi andrebbero a proteggere il nostro organismo. Contiene anche sostanze che avrebbero capacità di essere antitumorali. Sembrerebbe indicato anche per i capillari fragili, in quanto li andrebbe a rinforzare. È bene sapere che, per la scelta del pompelmo, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Non dovrà essere duro e la buccia si dovrà presentare lucida e senza ammaccature. Nel caso contrario andremo a comprare un prodotto che probabilmente non sarà buono. Dunque, ecco quali sono i frutti di dicembre. Ma vediamo anche cosa possiamo farci.

Come consumare questi frutti

L’idea più semplice sarebbe quella di fare un’ottima macedonia, in questo caso si direbbe invernale. Se mettiamo insieme tutta questa frutta avremo veramente un surplus di benefici. Oltre a questo, però, ci possono essere ricette gustose da fare, come ad esempio una torta di mele. O ancora potremmo prendere le mele e farle cotte. Queste sono ottime cucinate così, in quanto andrebbero anche ad alleviare i sintomi della stitichezza, favorendo il transito delle feci. Con le pere invece potremmo preparare una buonissima marmellata light, con pochi zuccheri. Si potrebbe mettere sulle fette biscottate insieme ad un po’ di noci. Questa potrebbe essere un’ottima idea per la colazione.