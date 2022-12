Basta alla cattiva digestione aggiungendo nella dieta un ortaggio molto conosciuto

Quando si accusano problemi di digestione ci imbottiamo di medicine. Adesso potremmo metterle via, aiutandoci con un alimento che possiamo tranquillamente trovare al supermercato. Scopriamo insieme qual è.

Le verdure sono la nostra fonte di vitamine e minerali per eccellenza. Proprio per questo motivo andrebbero consumate spesso durante la settimana, se non tutti i giorni. Conoscere tutte le proprietà che hanno gli alimenti è molto importante. Siamo abituati a curare tutto con i farmaci, quando a volte la chiave per stare bene risiede proprio nella giusta alimentazione. Oggi conosceremo un alimento che sicuramente abbiamo avuto almeno una volta nella vita davanti gli occhi, ovvero la rapa rossa.

Proprietà nutrizionali della rapa rossa

È un alimento che viene molto integrato all’interno delle diete ipocaloriche. Questo perché presenta circa 20 kcal per 100 g di prodotto. Quando ci ritroviamo a leggere certi valori, c’è da rimanere sorpresi. Ciò significa che possiamo consumare tranquillamente questo alimento, stando attenti comunque alle quantità. Inoltre è costituita da circa il 4% dei carboidrati, 2,5% di fibre e una piccolissima parte fatta da grassi. Le vitamine che predominano sono quelle del gruppo B ed è anche ricca di antiossidanti.

Basta alla cattiva digestione aggiungendo nella dieta un ortaggio e perché

Come possiamo notare, dunque, è un alimento dagli ottimi valori nutrizionali. Ad alcuni può non piacere, in quanto presenta un sapore molto particolare. C’è da dire che i modi per integrarlo all’interno dell’alimentazione sono davvero tanti.

Favorirebbe la digestione

I problemi di digestione sono sempre più comuni. Questi possono essere causati da diversi fattori, tra cui anche l’alimentazione non particolarmente corretta. Consumare la rapa rossa, anche più volte durante la settimana, sembrerebbe rendersi utile proprio nei processi digestivi. Il che è un fattore molto positivo, specialmente per chi ne soffre. Come tutti gli altri ortaggi, la dose consigliata è di circa 200 g a pasto. Diciamo basta alla cattiva digestione aggiungendo alla dieta un ortaggio come la rapa rossa.

Come integrarla nell’alimentazione

Spesso la verdura non è molto consumata in quanto si pensa di non poterla abbinare facilmente in cucina. Questo in realtà non è affatto vero. In questi casi deve entrare in gioco anche molta inventiva. Abbiamo detto che una porzione di 200 g a pasto può essere tranquillamente consumata. Ciò che significa che o a pranzo o a cena noi possiamo mangiare la rapa rossa. In alcuni casi, che dovranno essere sporadici, possiamo consumarla anche entrambe le volte, quindi sia a pranzo che cena. Bisogna adesso capire cosa abbinarci accanto.

Potremmo abbinare una fonte di proteine, specialmente se capita nel giorno in cui ci alleniamo. Dunque circa 100 g (che varia in base alla persona) di petto di tacchino o di pollo andrebbero bene. Possiamo, al posto della carne, mettere un formaggio magro freddo o stagionato. Ad esempio il Grana è molto consigliato, in quanto non contiene tanti grassi. Se invece abbiamo voglia di consumare carboidrati, va bene un piatto moderato di pasta integrale oppure una ciotolina di riso. Come possiamo notare quindi aggiungere la rapa rossa all’interno di un regime dietetico è veramente molto semplice.