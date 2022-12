Ecco come pulire un microonde e sgrassarlo senza spugna per un risultato luccicante

Il microonde ormai si trova in tutte le cucine ma come fare per pulirlo? Si può lavare anche senza spugna? Ecco i trucchi che nessuno dice e che rendono l’oggetto che riscalda il cibo super pulito e profumato.

Pulire la parte esterna del forno a microonde è semplice ma non quanto l’interno. Quando è molto sporco occorre sgrassarlo e a volte anche disinfettarlo. Spesso, la soluzione migliore al problema sono proprio i rimedi naturali della nonna.

Il limone e l’aceto sono prodotti utili per l’occorrenza, ma soprattutto ingredienti spettacolari per pulire il microonde. Ma per sgrassarlo ci vuole ben altro, oltretutto se è molto sporco e incrostato.

E poi, come si toglie l’odore spiacevole? Il forno a microonde è una invenzione molto recente ed è molto diverso dal forno tradizionale. Per cui, la pulizia richiede qualche attenzione in più. Cosa usare per pulire, sgrassare e lucidare? Cosa occorre?

Dunque, ecco come pulire un microonde all’interno e all’esterno è ottenere un risultato eccezionale. Partiamo dalla parte complicata, ossia come sgrassare un microonde sporco, per poi finire con la pulizia vera e propria totale, sia dentro che fuori.

Come sgrassare un microonde sporco e incrostato

Quando il forno a microonde è troppo sporco o addirittura incrostato significa che non è stato lavato, pulito e lucidato da tanto tempo o magari all0interno è stato riscaldato del cibo molto unto per troppo tempo. In questo caso, occorre necessariamente usare lo sgrassatore, anche di tipo universale, ma l’importante è che sgrassi lo sporco ostinato. È opportuno spruzzare il prodotto e lasciarlo agire per 10 minuti. Dopo una passata di tale prodotto con carta o panno, bisogna miscelare acqua e aceto per togliere l’ulteriore sporcizia. Ma poi, occorre anche l’ultimo passaggio con il limone, che serve per coprire il cattivo odore.

Ecco come pulire un microonde: i passaggi

Dopo aver sgrassato il forno a microonde si può pulire, lavare e lucidare. Il primo passaggio prevede di pulire con un panno morbido le pareti interne ed esterne semplicemente con acqua.

Il secondo step consiste nel lavare con bicarbonato e aceto le pareti interne ed esterne.

Nel terzo paesaggio, invece, è bene asciugare per poi prepararsi al quarto step che riguarda un risultato lucido. Come? Per togliere le macchie più ostinate e lucidare il microonde si deve mettere un po’ di sale e farlo agire, per poi finire con il passaggio del panno umido su tutto il forno. Questo metodo si può utilizzare anche per pulire il bollitore elettrico e tanti altri elettrodomestici.