Probabilmente se qualcuno ci pagasse per tutte le zanzare che stiamo uccidendo in questi giorni, potremmo diventare ricchi. Per non parlare delle mosche, che stanno invadendo le nostre case e ci costringono a fare ginnastica gratuita con le palette. In effetti, pensandoci bene, anche la caccia alle mosche potrebbe effettivamente rivelarsi uno sport casalingo brucia energie. Scherzi a parte, quest’anno soprattutto queste zanzare sembrerebbero persino corazzate contro la citronella, la menta e i classici sistemi naturali. Ma, a dire la verità, anche con gli insetticidi tradizionali, sembrerebbero restie a lasciare questo Mondo. Tanto che, forse sarebbe meglio parlare di prevenzione, cercando di non farle entrare proprio in casa, evitando così il contatto con la nostra pelle. C’è un vecchio sistema che usavano le nostre nonne, forse passato un po’ di moda, ma che potrebbe fare al caso nostro.

Combattere le zanzare alla radice

Uno dei consigli più efficaci per impedire alle zanzare di nidificare vicino a casa è eliminare l’acqua dai sottovasi. In questo periodo dell’anno in cui non piove più, la cosa potrebbe diventare anche più semplice. Ricordano, infatti gli esperti che la disattenzione di lasciare dell’acqua nei sottovasi delle piante, potrebbe costarci davvero cara. Ecco, perché le nostre nonne, ancora una volta avanti anni luce, mettevano i fondi del caffè proprio nei sottovasi. Quindi, oltre a usarli per il terriccio superiore della pianta, gli scarti della nostra moka potrebbero tornare utili anche nella parte inferiore del vaso.

Stop alle zanzare coi gerani e la citronella e con 1 bevanda casalinga

Addirittura, i più arditi, una volta bruciavano anche i fondi del caffè. Stando attenti a non mettere in pericolo la casa, o il giardino, potremmo mettere i fondi del caffè su una superficie ignifuga e tostarli. L’aroma che si sprigiona, per noi così piacevole, per le zanzare invece è un vero e proprio invito a non presentarsi in casa. Se, nel nostro giardino abbiamo pozzetti d’acqua e tombini, la causa dell’invasione potrebbe essere proprio questa.

Ultimo ma non per importanza

Stop alle zanzare coi gerani e la citronella e, se non dovesse bastare il fondo del caffè, ecco dei prodotti specifici, anche a base di rame, per combattere le larve delle zanzare. Sono in vendita spesso nei vivai, nei consorzi agricoli, negli store di casalinghi in articoli per il giardino e su internet.

