Abbiamo recentemente visto questo sistema efficace e naturale per prevenire la presenza dei topi nelle zone di casa. Potremmo definirlo come sempre il classico metodo della nonna, e, che potrebbe funzionare anche contro altre insidie imminenti della casa. Parliamo delle mosche, che, già coi primi pomeriggi caldi di queste giornate primaverili sono comparse nelle nostre case. Alla stregua delle zanzare e ce ne saremo accorti magari innaffiando il giardino o andando a passeggiare tra il verde. D’altronde la mancanza di inverni freddi e della neve porta queste specie a diventare più forti. Oggi ci occuperemo di 3 sistemi per allontanare le mosche da casa. Escludiamo però il pepe, lo diciamo già, perché è un sistema valido, ma già noto ai più. C’è un perché se le nostre nonne hanno sempre combattuto così le mosche, scopriamolo.

Le mosche non sopportano gli odori intensi

Oltre ai topi, anche le mosche odiano certi odori particolarmente intensi. Uno dei sistemi in assoluto più popolari ed efficaci nelle campagne è:

prendere una terrina, inserendo dentro dell’aceto, dei chiodi di garofano e delle bucce di limoni;

lasciamo agire il composto per 48 ore, magari coprendolo e sigillandolo;

dopodiché maceriamo il tutto e inseriamo in un contenitore dotato di spruzzino e “spariamo” sulle zone di accesso e sensibili di casa.

C’è un perché se le nostre nonne hanno sempre combattuto le mosche con successo usando questi 3 sistemi naturali ed efficaci

Una delle piantine protagoniste dei prossimi mesi sarà il basilico. Perfetto per i sughi, ideale con le capresi e ottimo sulla pizza. Non molti sanno però che questa piantina aromatica ben si presta anche a difenderci dalle mosche. Quel suo profumo per noi così gradevole è invece una vera e propria puzza che allontanerebbe le mosche. Posizionare una piantina davanti alla finestra della cucina sarebbe quindi una bella barriera difensiva. Considerando che le mosche sono spesso attirate proprio dai profumi delle nostre ricette.

Dopo le barriere ecco una trappola efficace

C’è un perché se le nostre nonne hanno sempre combattuto le mosche anche con delle trappole naturali. Oltre alla prevenzione, potrebbe essere necessaria la cura. Nel nostro caso non sono le strisce con la colla da appendere, valide, ma antiestetiche, ma una pozione casalinga. Prendiamo delle ciotole o delle scatolette di plastica da alimenti e inseriamo dell’aceto di mele, dell’acqua e del detersivo per piatti. L’aceto le attira, il sapone ne impedisce la risalita e l’acqua le elimina. Per una volta vestiamoci da killer per eliminare questi insetti che, appoggiandosi sugli escrementi, portano solo malattie. Invitiamo anche alla lettura consigliata con qualche suggerimento per prevenire l’arrivo dei piccioni sui balconi di casa.

Lettura consigliata

Non buttiamo i vecchi cd che ci aiutano a tenere puliti balconi e terrazzi di casa