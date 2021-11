Superati i 40 anni, ma a volte anche prima, cominciamo a combattere contro un nemico comune: le rughe. La pelle è il terreno su cui maturano i primi segni dell’invecchiamento. Per mantenerla morbida e liscia come una pesca ricorriamo a creme nutrienti spesso costosissime. Ma in alcuni casi è utile anche cambiare le nostre piccole abitudini quotidiane per non stressarla eccessivamente. Per esempio, possiamo dire stop alle rughe da cuscino su viso, collo e décolleté evitando questi 3 errori ricorrenti che molti di noi fanno. Le rughe da cuscino sono quei segni che compaiono sul nostro viso (e sulle zone limitrofe) durante il sonno. Se prima dei 40 anni queste rughe tendono a sparire in poco tempo, più la pelle invecchia, più rischiano di rimanere evidenti. Per scongiurare questa eventualità, basta seguire delle semplici regole.

Stop alle rughe da cuscino su viso, collo e décolleté evitando questi 3 errori ricorrenti

Le rughe da cuscino (anche dette rughe del sonno o rughe al risveglio) possono essere un vero incubo ricorrente dopo una certa età. Si tratta di quegli inestetismi che notiamo al mattino su viso, collo e decolté, causati perlopiù dal modo in cui dormiamo. Queste rughe, oltre a impiegarci un po’ di tempo prima di sparire, possono stressare oltremodo la pelle. Prevenirle, però, non è cosa difficile. Basta sapere quali sono le cause scatenanti e cercare di evitarle.

Il primo errore da evitare se vogliamo scongiurare le rughe da cuscino è quello di dormire di fianco o a pancia in giù. Se il viso limita il contatto con il cuscino, al mattino la pelle non presenterà strane pieghe e inestetismi vari.

Poi, è importante anche scegliere il materiale della federa. Se vogliamo limitare i rischi, meglio scegliere una federa in seta o in lino piuttosto che in cotone, visto che il cotone fa più attrito.

Ad ultimo, cerchiamo di dormire con regolarità. Una notte in bianco o un sonno agitato e intermittente aumentano a dismisura il rischio di risvegliarsi con la pelle segnata.

Rimane l’importanza di idratazione e detersione

Chiaro è che alimentare la nostra pelle nel modo corretto resta uno step fondamentale per scongiurare le rughe (da cuscino e non). Possiamo utilizzare maschere notturne prima di andare a dormire e ricordare di idratare la pelle al risveglio e dopo la doccia. Meglio ricorrere a prodotti poco aggressivi, quindi il più naturali possibili. A volte, per mantenere una pelle liscia, possono essere d’aiuto anche piccoli trucchetti fai da te, come l’utilizzo delle bucce di mela.

