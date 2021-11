Mai più fastidiose mosche in giro per casa con questi rimedi rapidi e ingegnosi

Certo, avere una o due mosche in casa non è un grandissimo problema. Ma basta anche solo lasciare in giro qualche avanzo per ritrovarsi subito un’infestazione in casa. Questi fastidiosissimi ospiti hanno infatti un ciclo vitale di 20 giorni, nei quali possono arrivare a deporre fino a 1.000 uova.

Uova che poi andranno a schiudersi e a dar vita a una serie infinita di mosche in giro per la casa, difficilissime da allontanare. Onde evitare queste intrusioni dovremmo allora adottare alcuni escamotages per non farle entrare o scacciarle, quando già presenti. Ecco allora il motivo per cui non troveremo mai più fastidiose mosche in giro per casa con questi rimedi rapidi ed ingegnosi.

I metodi convenzionali

Per poterci dimenticare di questi fastidiosi intrusi dovremo innanzitutto seguire alcune regole base di prevenzione. Le mosche sono attratte sia dal caldo delle nostre case che dal cibo, per questo motivo sarà meglio tenere frutta e verdura sempre ben coperti. Evitiamo anche di lasciare scarti e spazzatura in giro per casa, magari utilizzando un contenitore dell’immondizia con il coperchio.

Allo stesso modo anche la pulizia sarà davvero importante: tenere sempre pulito pavimenti, credenze e piani della cucina eliminerà residui di cibo e odori. Andremo così ad eliminare tutti quegli elementi necessari alla sopravvivenza e alla proliferazione della mosca.

Inoltre, anche l’utilizzo di zanzariere sarà davvero fondamentale. Facendo questo piccolo investimento potremmo essere sicuri della difesa delle nostre case da mosche, zanzare, cimici e altri insetti. Un gesto semplice e non molto costoso che ci assicurerà di poter proteggere la nostra casa da tutto un gruppo di fastidiosi insetti volanti.

Mai più fastidiose mosche in giro per casa con questi rimedi rapidi ed ingegnosi

Vediamo però qualche piccola tecnica semplice per poter disinfestare casa in modo veloce e sicuro.

Come ormai avremo capito, mosche e moscerini vengono attirati da odori forti e sostanze dolciastre. Potremmo allora sfruttare questa caratteristica utilizzando un barattolo e riempiendolo con una di queste sostanze, chiudendo poi il tutto con della pellicola e praticando piccoli fori. In questo modo creiamo una pratica trappola nella quale gli insetti verranno attirati all’interno senza però poterne più uscire.

Un’altra tecnica potrebbe poi essere quella di usare due prodotti comuni in tutte le case: l’aceto e un po’ di sapone per piatti. Basterà, quindi, riempire di aceto un piatto e aggiungerci poche gocce di sapone. In questo modo, il sapone ridurrà la tensione superficiale dell’aceto, permettendogli così di intrappolare le povere malcapitate.

Per finire, nel caso si voglia catturare vive le mosche potremmo usare quest’ultimo rimedio. Basterà prendere un sacchetto di plastica e riempirlo di bucce di banana: non passerà molto tempo prima che le mosche siano attirati all’interno del sacchetto. Dopo averlo chiuso, liberiamo le mosche in qualche luogo ben lontano da casa.

