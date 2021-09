L’estate è ormai finita e con lei se ne va una delle conquiste più agognate: l’abbronzatura. Un’abbronzatura dorata rende la nostra pelle lucente e ben nutrita. Se non vogliamo abbandonarci all’idea che i benefici del sole sulla pelle se ne vadano, dobbiamo attrezzarci in tempo. È essenziale continuare a nutrire la nostra pelle con i giusti prodotti al fine di non farle perdere lucentezza e vigore. Sembrerà strano a molti, ma per raggiungere lo scopo non serve spendere centinaia di euro in creme rinomate. Possiamo produrre in casa delle eccellenti creme nutrienti che fanno al caso nostro. In particolare, questi 5 ingredienti che abbiamo nella dispensa sono scrub naturali per una pelle liscia e luminosa che non ci faranno rimpiangere i prodotti di cosmesi. Applicandoli sulla pelle con regolarità, ci permetteranno di mantenerla lucente e morbida fino alla prossima estate, quando saremo di nuovo pronti a nutrirla col sole.

Questi 5 ingredienti che abbiamo nella dispensa sono scrub naturali per una pelle liscia e luminosa

Il primo ingrediente naturale con cui produrre un ottimo scrub nutriente è il sale grosso. Per creare un eccellente scrub al sale grosso, uniamone 300 grammi a 50 grammi di avocado e 25 grammi di cacao in polvere. Aggiungiamo anche qualche cucchiaio di miele e delle gocce del nostro olio essenziale preferito, per profumare.

Anche il caffè può essere un ottimo nutriente per la nostra pelle. Uniamone 40 grammi a 100 grammi di zucchero di canna o grezzo e qualche cucchiaio di olio per massaggi. Non è verificato scientificamente, ma antichi rimedi dicono che la caffeina agisce pure contro cellulite e vene varicose.

Anche con la menta possiamo fare un valido scrub naturale. Uniamo il suo estratto a 100 grammi di sale fino e un cucchiaio di olio d’oliva per un risultato ottimale.

Anche la farina può essere uno scrub eccezionale

Se abbiamo in dispensa della farina di avena che non riusciamo a usare altrimenti, dobbiamo sapere che può essere un toccasana per la nostra pelle. Prendiamone 40 grammi e aggiungiamo 80 grammi di semi di sesamo, un po’ di latte e (se vogliamo) qualche fiore di lavanda. Basterà frullare gli ingredienti insieme e conservare il risultato in un vasetto, da usare all’occorrenza.

Per finire, anche un banalissimo limone può essere un alleato della pelle. Mescoliamo 50 grammi di scorsa con 45 grammi di zucchero di canna e 100 millilitri di olio di mandorla. Applichiamolo sotto la doccia e ricordiamoci di massaggiare a lungo la pelle, per ottenere il risultato sperato. Questi consigli valgono per tutti gli scrub.

Approfondimento

Ecco il consiglio del dietologo su quante ciliegie mangiare al giorno per avere una pelle liscia e migliorare la circolazione senza ingrassare o irritare l’intestino