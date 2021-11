L’orologio da polso è una comodità per tenere sotto controllo costantemente il tempo. Nonostante l’avvento dei telefonini e la possibilità di vedervi l’ora, per alcuni l’orologio da polso è irrinunciabile, un’abitudine dura a morire.

Probabilmente anche perché è un accessorio che arricchisce con stile il nostro look.

Pulire efficacemente l’inseparabile orologio da polso sporco senza danneggiarlo è facilissimo con queste accorte dritte

L’abitudine di indossare costantemente l’orologio e in qualunque situazione per tutto l’arco della giornata, fa sì che si sporchi e annerisca con una certa facilità. Smog, sudore, sostanze con cui abbiamo contatto, polveri e quant’altro inevitabilmente lo insozzano giorno dopo giorno.

Ci ritroviamo, quindi, un orologio che ormai non fa più bella figura, in più anche in contrasto con l’igiene. Spesso si tende a lasciarlo così per paura di rovinarlo. In realtà, con attenzione massima e qualche suggerimento può tornare come prima.

Per pulire il quadrante macchiato usiamo un panno morbidissimo. In questo modo non rischieremo di graffiarlo. Inumidiamo davvero leggermente il panno e passiamolo sullo sporco.

Si raccomanda cautela massima per far sì che l’acqua non venga a contatto con qualche rotella e meccanismo, compromettendoli. Inoltre, in caso di graffi profondi è bene considerare che l’acqua potrebbe penetrarvi all’interno.

Come pulire i cinturini dell’orologio

Oltre al quadrante, dovremo occuparci del cinturino, la parte che probabilmente tende ad assorbire più sporco. Non esiste un metodo universale, poiché il modo di agire dipenderà dal materiale dello stesso. Ovviamente, in caso di pezzi prestigiosi, di quelli tenuti in un nascondiglio sicuro, sarebbe sempre preferibile farli trattare da un esperto del settore.

Per quanto concerne il cinturino in metallo, la tecnica migliore sarebbe servirsi di uno spazzolino che abbia le setole morbide e quindi che non graffi. Dobbiamo bagnarlo leggermente con un po’ d’acqua e del sapone neutro. Strofiniamo poi con delicatezza, stando sempre attenti ai congegni.

Ribagniamo leggermente lo spazzolino per sciacquare.

Se il cinturino è in tessuto e si può rimuovere dal quadrante, stacchiamolo. Mettiamolo a mollo per un po’ in acqua con sapone neutro. Facciamolo asciugare all’aria poi, così che non diventi troppo rigido. Qualora non fosse staccabile, possiamo servirci anche qui di uno spazzolino. Uguali procedimenti di pulizia per quelli in plastica, che però asciugheranno velocemente da sé.

Nel caso di un cinturino in pelle, invece, dovremo essere ancora più cauti. Oltre ai meccanismi, infatti, potremmo rovinare anche lo stesso. Per pulirlo ci serve un panno estremamente morbido. Inumidito in caso di macchie, ma davvero in modo leggero, per non danneggiare la pelle. Possiamo poi anche usare appositi prodotti per il trattamento di quel materiale.

Quindi pulire efficacemente l’inseparabile orologio da polso sporco senza danneggiarlo è facilissimo con queste accorte dritte. Riavremo finalmente il nostro bell’orologio lucido e lindo. L’importante è sempre sapere come agire e farlo con la massima attenzione.

