Carbonara day: la ricetta originale fatta dai migliori chef stellati

Il 6 aprile si celebra il tanto atteso “Carbonara-day”. È un giorno dedicato interamente a questo piatto tipico della città di Roma.

Effettivamente viene consumata davvero tantissimo e a Roma molti turisti vanno anche per assaggiarla e dare un loro parere. Anche se gli ingredienti sono pochi e semplici, prepararla nel modo corretto non è poi così scontato come si pensa. Infatti ci sono una serie di passaggi che se non fatti bene non consentono di avere un piatto eccellente. Proprio per questo motivo oggi conosceremo il procedimento che utilizzano molti chef stellati.

È vero che non si aggiunge la panna?

Se dobbiamo seguire la ricetta originale la risposta è sì. Tra poco andremo ad elencare gli ingredienti e potrete notare che effettivamente la panna non è presente. Eppure perché alcuni chef la utilizzano? La panna viene utilizzata per rendere la crema dell’uovo molto più corposa e soprattutto per aumentare le quantità. C’è anche chi la utilizza perché preferisce consumarla così. Possiamo dire che il miglior piatto è quello che stuzzica il nostro palato, quindi non bisogna sentirsi giudicati se si utilizzano ingredienti che non ci sono nella ricetta originale.

Ingredienti

Considerando una porzione per 4 persone, la lista degli ingredienti è la seguente:

400 g di pasta, solitamente si utilizzano spaghetti, mezze maniche o rigatoni;

200 g di pecorino romano;

280 g di guanciale;

5 tuorli;

pepe nero.

Carbonara day: la ricetta originale fatta dai migliori chef d’Italia

Una volta che abbiamo sul tavolo tutti gli ingredienti possiamo procedere. Molti sbagliano il conteggio delle uova. La ricetta originale dice di utilizzare un tuorlo a testa e poi metterne uno extra. Infatti noi per una dose di 4 persone andremo ad utilizzare 5 tuorli. Per ottenere una crema gialla come nelle immagini che vediamo su internet, ci serviranno le uova a pasta gialla. Altrimenti va bene qualsiasi alternativa.

Procedimento

La prima cosa da fare è andare a tagliare il guanciale a strisce e messo sul fuoco in una padella antiaderente. Lasciamolo cucinare fino a quando non toglie tutto il suo grasso. Parte del grasso lo mettiamo in una ciotola a parte. Ora bisogna fare la crema. Mettiamo i tuorli in un’altra ciotolina insieme al pecorino. Amalgamiamo il tutto con una spatola. Ora servirà aggiungere il grasso che abbiamo messo da parte precedentemente. Continuiamo a mescolare fino a quando non otteniamo una crema ben corposa.

Nel frattempo andiamo a mettere anche l’acqua della pasta e la saliamo. Non appena la pasta sarà cotta possiamo scolarla e rimetterla nella padella. Ricordiamoci di tenere da parte una tazzina con acqua di cottura. A fuoco spento aggiungiamo anche la crema di pecorino. Mescoliamo e versiamo a cascata il guanciale. Ecco tutto pronto per la carbonara day: la ricetta originale e preziosi consigli per non sbagliare.