Davvero questo alimento può aiutare a far perdere il peso? Scopriamo perché lo consumano in molti

Le conosci tutte le proprietà dei broccoli? Ecco quali sarebbero.

Nella nostra alimentazione possiamo introdurre tantissimi alimenti che presentano migliaia di benefici per la nostra salute. Sentiamo spesso consigliare, da parte di nutrizionisti, di consumare almeno per due porzioni di verdura al giorno. Le quantità possono variare a seconda delle persone. Generalmente si consigliano 200 grammi. Detto ciò, oggi ci concentriamo su un ortaggio molto conosciuto, ovvero i broccoli.

Valori nutrizionali dei broccoli

I broccoli vantano valori nutrizionali davvero eccellente. Proprio per questo motivo sono spesso consigliati. Su circa 100 grammi di prodotto si contano solo 34 kcal. Infatti è una verdura perfetta diete ipocaloriche, cioè mirate alla riduzione del peso. Gli altri suoi valori nutrizionali li possiamo così distinguere:

90 g di acqua;

3 g di proteine;

0,3 g di grassi;

1,7 g di zuccheri;

2,6 g di fibre.

La cosa bella dei broccoli è che hanno tantissime vitamine e sali minerali. Infatti possiamo contare sulla presenza della vitamina A, C, E, niacina, riboflavina, tiamina e vitamina K. Tra i minerali invece sono presenti potassio, sodio, calcio, fosforo e tanti altri.

Davvero questo alimento può aiutare a far perdere il peso? Scopriamo le proprietà

Come possiamo ben notare dunque i broccoli hanno dei valori nutrizionali ottimi. Ciò che salta all’occhio è la presenza di acqua. Infatti saranno molto digeribili e sono consigliati nelle diete di soggetti che soffrono di gonfiore addominale.

Le proprietà benefiche

I broccoli hanno una grande quantità di antiossidanti. Ciò significa che quindi sono un alimento che protegge il nostro organismo. Utile è anche la forte presenza delle fibre. Quest’ultime, infatti, conferiscono un certo senso di sazietà, motivo per il quale quando si consumano i broccoli ci si sente pieni poco dopo. Abbiamo detto che contengono la vitamina A. Proprio per questo i broccoli sembrerebbero avere benefici per quanto riguarda la vista. Hanno anche altre proprietà benefiche, come ad esempio:

proteggono il corpo da alcune forme tumorali;

hanno azione antinfiammatoria;

tengono sotto controllo la glicemia;

proteggono il cuore e i vasi;

regolano la pressione del sangue.

Ovviamente tutte queste proprietà derivano da alcuni studi fatti su un gruppo di pazienti. Non è detto che consumare i broccoli porta sicuro a tutti questi benefici, però c’è un’alta probabilità, e noi potremmo aiutare il nostro organismo a restare in salute consumando piatti sani.

I broccoli nell’alimentazione

Davvero questo alimento può aiutare a far perdere il peso? Beh, potrebbe. Proprio per questo motivo viene inserito nei piani alimentari di tantissime persone. Sempre grazie al suo basso valore di calorie potrebbe essere di grande aiuto in alcuni casi per avere una buona linea. Ad ogni modo è sempre bene consultare un nutrizionista per capire come comportarsi e le quantità da utilizzare. Si possono cucinare al vapore, in padella, come contorno ma sono perfetti anche come ingrediente per un primo piatto gustoso.