Colesterolo basso e concentrazione al massimo? Ecco cosa aggiunge al frullato Kate Middleton per iniziare bene la giornata

Al mattino non sempre abbiamo voglia di mangiare qualcosa. Eppure, gli esperti ci consigliano vivamente di non saltare mai la colazione. Il primo pasto della giornata dovrebbe essere sano ma anche completo e ricco di elementi essenziali utili per la salute del nostro organismo.

Vediamo, allora, Kate Middleton cosa aggiunge al suo solito frullato del mattino per iniziare con più energia la giornata.

C’è chi beve solo un caffè, chi ama il classico cappuccino con il cornetto e chi invece preferisce quella salata.

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata e ti spiego perché non dovremmo mai saltarla.

Questo pasto mattutino ci aiuta ad affrontare con più energia la giornata, evita i cali di zuccheri improvvisi e gli attacchi di fame.

Se non mangiamo i muscoli potrebbero lavorare a rilento e il cervello essere più stanco. Sentendoci, così, meno concentrati.

Anche quando si è a dieta la colazione non dovrebbe mai essere saltata, anzi è necessaria per fornire all’organismo proteine e carboidrati.

Lo sa bene Kate Middleton che sfoggia sempre una forma davvero invidiabile. Le 3 gravidanze sembra che non le abbiamo cambiato per niente il fisico.

Il suo segreto? La Duchessa di Cambridge, al mattino, non rinuncia mai ad una colazione sana e nutriente.

Un frullato ricco di proprietà antiossidanti e i classici fiocchi d’avena. Kate Middleton è una vera appassionata di bevande green.

La sua preferita contiene frutta, verdura e un ingrediente davvero eccezionale: il matcha. Parliamo di un tè in polvere molto profumato che si ottiene dalle foglie di qualità elevata e cresciute all’ombra.

È una bevanda di origine antichissime e molto diffusa ancora oggi. Le sue proprietà sono davvero infinite.

Il macha sarebbe un potente antiossidante, utile per rallentare il processo di invecchiamento dei tessuti.

Ottima bevanda da consumare in qualunque momento della giornata e al posto del classico caffè. Questo tè potrebbe anche agire sul colesterolo cattivo ed evitare le malattie del cuore.

Ma non tutti sanno che il tè macha sarebbe anche in grado di fornire energia e aumentare la concentrazione. Perfetto quindi per gli sportivi e gli studenti.

Come preparare questa bevanda

La modalità di preparazione del tè macha è molto affascinante. È necessario seguire delle regole specifiche e avere degli appositi strumenti.

Iniziamo scaldando l’acqua. Versiamo nella tazza da tè (chawan) la quantità di polvere desiderata. Per una bevanda leggera aggiungiamone 2 o 3 cucchiaini.

Versiamo l’acqua alla temperatura di circa 80 gradi e mescoliamo con una frusta di legno (il chasen). Questo per evitare che si creino grumi e per formare quella tipica schiuma densa.

Ora non ci resta che bere il nostro tè caldo. Per gustarlo al meglio evitiamo di aggiungere zucchero o altri tipi di dolcificanti.

