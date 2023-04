Quali farmaci tenere sempre in casa e dove conservarli: l’errore che quasi tutti commettono, ecco come evitarlo

Gli esperti consigliano di tenere sempre in casa alcuni farmaci utili a inconvenienti improvvisi che possono accadere a tutti noi. Essere preparati è la scelta giusta, ma c’è un errore che quasi tutti commettono su dove conservarli. Attenzione a non sbagliare.

Tutti noi abbiamo uno spazio, di solito un cassetto o un armadietto, in cui teniamo i vari farmaci da banco che ci possono servire. Infatti, oltre a quelli per cui è obbligatoria la ricetta medica, ce ne sono molti che sono liberi e che si possono chiedere tranquillamente in farmacia.

Sono tutti quei farmaci che servono per dolori articolari, mal di testa, male ai denti, ma anche per il raffreddore, per il mal di gola, la tosse e tutti i malanni stagionali. In questi casi, e in altri, è sufficiente l’indicazione del farmacista.

Tuttavia, anche con i farmaci da banco occorre fare estrema attenzione. Si devono seguire le istruzioni dell’esperto, non mescolare tra loro i farmaci e conservarli nel posto giusto per non alterarli. Ma quali farmaci tenere sempre in casa e come conservarli? Cercheremo di fare un po’ di chiarezza su questo argomento con l’aiuto di Altroconsumo.

Altroconsumo è un ente autorevole che, attraverso esperti, studi e test di laboratorio, riesce ad aiutare i consumatori nella scelta di prodotti da acquistare e nella gestione di molti elementi, come in questo caso i farmaci. Vediamo che cosa consigliano gli esperti di questa organizzazione.

Dove tieni i farmaci? L’errore che commettono quasi tutti

Moira Stefini, Farmacista Centro studi Salute Altroconsumo, ci avverte che molte persone sono abituate a tenere i farmaci in un armadietto in bagno oppure in cucina. Questa scelta è sbagliatissima, perché si tratta di due stanze umide e calde e non va bene per la composizione delle medicine.

Il luogo più adatto è il salotto, oppure la camera da letto degli adulti. Devono essere posti freschi, sempre ben areati e che possano essere lontani dai bambini. Si può chiudere l’armadietto con una chiave, oppure usare un ripostiglio in cui loro non riuscirebbero ad arrivare.

Quali farmaci tenere sempre in casa e dove conservarli: le indicazioni degli esperti di Altroconsumo

L’armadietto ideale dovrebbe contenere:

farmaci da banco : antisettici, antipiretici, antidolorifici;

: antisettici, antipiretici, antidolorifici; farmaci con prescrizione medica ;

; kit di pronto soccorso : aggiungere acqua ossigenata, cerotti, garze e del ghiaccio;

: aggiungere acqua ossigenata, cerotti, garze e del ghiaccio; termometro.

Inoltre, ci sono alcune accortezze da seguire:

evitare doppioni : ad esempio, diversi farmaci contengono paracetamolo o ibuprofene, basterà tenerne uno con paracetamolo e uno con ibuprofene;

: ad esempio, diversi farmaci contengono paracetamolo o ibuprofene, basterà tenerne uno con paracetamolo e uno con ibuprofene; per risparmiare si possono scegliere i farmaci generici , invece delle note marche;

, invece delle note marche; i farmaci devono sempre essere tenuti nella loro confezione originale con il rispettivo foglietto illustrativo;

con il rispettivo foglietto illustrativo; scrivere sulla confezione dosaggio e per cosa è stato prescritto, se è stato dato dal medico;

e per cosa è stato prescritto, se è stato dato dal medico; una volta all’anno occorre controllare tutte le date di scadenza ;

; se qualche medicinale è da buttare, bisogna separare il farmaco dal contenitore e dalla confezione e portarlo in appositi contenitori in farmacia perché si tratta di rifiuti speciali con un adeguato procedimento di smaltimento.

Con queste indicazioni si andrà a spendere meno e a non avere montagne di medicine, ma soltanto 4 o 5, quelle davvero utili per ogni evenienza.