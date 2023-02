Morte Maurizio Costanzo: quale era il suo patrimonio e chi si dividerà la sua eredità?

Il mondo dello spettacolo vivrà un lungo weekend di lutto. La scomparsa di Maurizio Costanzo segnerà inevitabilmente tutte le trasmissioni in onda sabato e domenica.

Il giornalista romano, morto a 84 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana. Nella sua carriera ha messo in mostra qualità in più campi. Questo, ovviamente, gli ha permesso di guadagnare moltissimi soldi. Scopriamo insieme qual è il suo patrimonio e chi lo erediterà.

La notizia arrivata quest’oggi, in tarda mattinata, ha sicuramente rattristato milioni di persone. Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, a Roma, la sua città natale, quella che ha sempre amato, sia come città, che come squadra di calcio. Eh sì, perché i colori giallorossi non sono mai stati traditi, neppure quando iniziò a lavorare per Silvio Berlusconi, futuro patron del Milan, nel 1982. Il connubio tra Mediaset e Costanzo ha prodotto il programma più longevo della storia della televisione italiana.

Il salotto che ha ospitato attori, politici, sportivi, cantanti, che ha inventato personaggi, che è stato il padre di tutti i talk show che vediamo oggi. Il “Maurizio Costanzo Show” ha segnato un’epoca meravigliosa della vita del nostro Paese. Il giornalista romano ha saputo interpretarlo con garbo e leggerezza, spesso recitando la parte del grande mediatore.

Chi era Costanzo

È stato scrittore, sceneggiatore, autore di canzoni. Pensiamo alla mitica “Se telefonando”, interpretata magistralmente da Mina. Ha partecipato a uno degli spot più iconici degli anni Ottanta, la famosa “camicia coi baffi”. Ha perfino curato la comunicazione della sua squadra del cuore, la Roma, dal luglio 2021 al febbraio 2022. Insomma, non possiamo circoscrivere la sua figura con un solo sostantivo. Maurizio Costanzo è stato parte della vita di molti di noi, trasversalmente.

Molto tormentata anche la sua storia sentimentale. Quattro matrimoni all’attivo, diverse relazioni importanti, due figli naturali, uno adottivo. Un patrimonio molto pesante, con introiti assai differenti. Dai compensi miliardari dell’epoca Mediaset, alla pensione da giornalista, ai diritti sui libri, agli investimenti.

Morte Maurizio Costanzo: un patrimonio importante da dividere tra gli eredi

Come purtroppo capita in questi casi, in molti si avventeranno su un’eredità che è particolarmente cospicua. Non si sa ancora se il popolare giornalista abbia fatto testamento. Di sicuro i due figli naturali, Camilla e Saverio, avuti dalla prima moglie, la collega Flaminia Morandi, saranno i primi beneficiari.

L’ultima, Maria De Filippi, avrà sicuramente un’importante voce in capitolo, anche per tutelare il figlio Gabriele, che la coppia adottò nel 2004. Le altre due mogli, Lori Sammartino e Marta Flavi, non gli hanno lasciato figli, ma non è detto che rimangano a guardare.

Il patrimonio di Costanzo potrebbe superare abbondantemente i 50 milioni di euro, anche se, ovviamente, non è possibile averne la certezza. Di sicuro, il popolare giornalista lascerà un’eredità importante ai suoi cari, nella speranza che non si apra una triste “corsa all’oro”, come, purtroppo, spesso capita in queste occasioni.