Pietanza troppo grassa? Eliminiamo facilmente il grasso in eccesso: arriva il trucco infallibile dei cuochi

Che si tratti di carne o di verdure, a volte il piatto esce troppo grasso. Dipende da qualche errore, ma i rimedi dei cuochi ci aiutano a farlo diventare più magro.

A volte carne e verdure possono risultare troppo grasse. Ciò può dipendere da due motivi. Forse abbiamo utilizzato troppo condimento o alimenti troppo grassi. Però non a tutti piacciono questi alimenti così corroboranti, soprattutto quando arriva la primavera e l’estate.

I tipi di cottura meno grassi

Prima di vedere le soluzioni, esistono delle cotture che possono aiutare a ridurre la quantità di grassi nelle pietanze.

Prima di tutto la cottura a vapore. Il cibo viene cotto sopra una pentola di acqua bollente senza mai entrare in contatto diretto con l’acqua. Questo metodo è particolarmente indicato per verdure, pesce e pollo, poiché consente di mantenere il loro sapore e la loro consistenza.

Un altro modo è la cottura alla griglia o alla piastra. Si tratta di una cottura ideale per ridurre i grassi in eccesso. Questi fuoriescono naturalmente dalla carne o dal pesce e si depositano sulla griglia o sulla piastra.

Anche la cottura al forno può essere un modo sano e gustoso per preparare carne, pesce, verdure e cereali. Quando si cuoce al forno, si evita di aggiungere olio o burro eccessivo, per rendere le pietanze più leggere.

Pietanza troppo grassa? Eliminiamo facilmente il grasso col trucco dei cuochi

I cuochi scelgono prima di tutto gli alimenti che non sono troppo grassi. Tuttavia conoscono qualche tecnica per eliminare il grasso in eccesso.

Un primo modo è di utilizzare un mestolo forato come la schiumarola. Questa può prelevare il cibo dalla padella, lasciando il grasso in eccesso. È il caso delle patatine fritte o del pesce fritto con il suo sgradevole odore.

Possiamo utilizzare anche della carta assorbente. Si tamponano delicatamente gli alimenti per eliminare il grasso. Anche questo consiglio vale soprattutto per le fritture. Gli esperti di alimentazione consigliano di tamponare per 3 volte. Si riduce l’olio fritto e si salvaguarda il cuore, che soffre con la presenza eccessiva di grassi.

Lo strumento professionale che utilizzano i cuochi è il separatore di grassi. Si tratta di uno strumento a forma di brocca con un beccuccio che permette di separare il grasso dal liquido di cottura. Si versa la pietanza nella brocca e si lascia riposare per qualche minuto. Intanto il grasso si separa dal resto del liquido e si versa il liquido nella padella o nel piatto, evitando di versare il grasso.

Tutto in frigorifero

Un quarto modo è di raffreddare la pietanza in frigorifero. Pietanza troppo grassa? Eliminiamo facilmente il grasso con questo sistema. Una volta cotta la pietanza, la mettiamo in frigorifero. Il freddo fa solidificare il grasso in superficie, che può essere facilmente rimosso con un cucchiaio o una spatola.

Infine si può utilizzare una scodella con fori dove mettere le pietanze, in modo che il grasso possa gocciolare via. Questo metodo funziona particolarmente bene per la cottura di carni in padella o alla griglia.

Eliminare il grasso in eccesso dai cibi non solo li rende più salutari, ma può anche migliorarne il sapore e la consistenza.