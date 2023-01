Puoi avere capelli sani e lucenti con 1 semplice trucchetto naturale senza spendere 1 €

Quanto spendiamo per avere capelli morbidi e sani? I nostri scaffali sono pieni di lozioni, eppure basterebbe usare alcuni ingredienti naturali economici per realizzare un fantastico impacco fai da te sensazionale.

Freddo, umidità, smog e cattive abitudini sono solo alcune delle cause che rendono la nostra chioma spenta. Quando trascuriamo i capelli non è raro averli secchi come paglia, perdono lucentezza e finiamo per legarli per l’imbarazzo. Sarebbe bello sfoggiare un bel taglio, o un’acconciatura, che risalti i lineamenti del viso, attirando l’invidia di molti. Di certo è importante non tralasciare degli accorgimenti fondamentali quando laviamo e asciughiamo i capelli. Bisogna fare attenzione a non stressarli con eccessivo calore e piastre, usando prodotti protettivi e rinforzanti. Questo non significa riempire il carrello di lozioni e creme con prezzi smisurati, ma scegliere quelli adatti al capello ad alla cute. Anche se può sembrarci strano e impensabile, probabilmente in casa abbiamo giù quello che fa per noi.

Ecco come puoi avere capelli sani e lucenti: prova questo strepitoso trattamento fai da te

Non è sempre necessario spendere cifre spropositate per avere una chioma folta e luminosa, perché potremo ricorrere a dei semplicissimi ingredienti naturali. Basterà recuperare alcuni prodotti dalla dispensa della cucina per preparare uno straordinario impacco a costo zero, ottenendo ottimi risultati. Per realizzarla serviranno i seguenti ingredienti:

buccia di banana ;

; cipolla bianca;

bianca; un cucchiaio di riso cotto;

cotto; polvere di caffè.

Ognuno di questi elementi possiede delle fantastiche proprietà benefiche, contengono minerali, vitamine e sono un toccasana per i nostri capelli. Quindi tagliamo le bucce di banana a piccoli pezzi e versiamoli in un contenitore, aggiungiamo la cipolla sbollentata, il riso, e il fondo del caffè riciclato. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e trasferiamoli in un pendolino con dell’acqua, perché dovremo riscaldarli a fiamma bassa, per circa 15 minuti. Con un colino a maglie grosse filtriamo l’impacco, così da ottenere una crema omogenea, assicurandoci che non ci siano tracce di bucce di banana e cipolla. Una volta freddato dovremo distribuirlo su tutta la capigliatura, massaggiando dolcemente. Copriamo con una cuffietta per la doccia e lasciamo agire per circa un’ora. Successivamente potremo fare lo shampoo per rimuovere ogni traccia, dopo averli asciugati saranno finalmente lucidi e setosi.

Altri ingredienti per chiome morbide e setose

Puoi avere capelli sani e lucenti sfruttando altri rimedi naturali che troviamo in casa. Uno fra tutti la birra, meglio ancora se ha perso le bollicine, dovremo lasciarla in posa per 15 minuti e sciacquare con acqua fresca. È ideale per chi ha chiome spente e opache, dona lucentezza contrastando la secchezza, per renderlo più profumato basterà aggiungere poche gocce di balsamo.