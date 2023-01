Taglio corto mosso o liscio, ecco i capelli a caschetto alla moda per essere femminili

Non è vero che il caschetto non è più un taglio di tendenza. Retti o scalati, scopriamo quali scegliere per cambiare immagine a 30 o 50 anni, ideali anche per chi ha il viso tondo.

Il nuovo anno è giunto e non mancano i buoni propositi per cominciare al meglio e dare il massimo, non solo dal punto di vista interiore, ma anche esteriore. Non ci abbandona la voglia di migliorare il nostro aspetto fisico e di valorizzare i punti forti, per esprimere la propria personalità e sentirci più belle che mai.

Per molti è tempo di stravolgere e cambiare qualche dettaglio, come ad esempio il taglio, o colore, di capelli. Sembra un particolare da poco, ma in realtà l’acconciatura giusta può trasformarci e mettere in risalto il volto. Prima di trovare ispirazione per fare un taglio di tendenza, però, facciamo di tutto per rendere la chioma lucente e sana, grazie anche all’alimentazione.

Chiome splendenti con vitamine e minerali

Il benessere della propria chioma può dipendere da molti fattori, come l’uso di prodotti adeguati e corrette abitudini quando laviamo e asciughiamo i capelli. Ma un aspetto da non sottovalutare è quello dell’alimentazione. Se assumiamo il giusto apporto di minerali e vitamine, sicuramente il capello sarà meno stressato e non avremo carenze, che potrebbero poi causare una chioma spenta, secca e diradata.

Le vitamine A, B e C favorirebbero la produzione di cheratina, che dona struttura al capello e contrastano i radicali liberi, contro l’invecchiamento. Contribuiscono a rinforzare e rinvigorire la chioma anche ferro, zinco, rame e magnesio.

Idee di tendenza per un taglio corto mosso o liscio

Negli ultimi anni i tagli corti hanno letteralmente spopolato, diventando alla moda con linee più originali e attuali. Quest’inverno potremmo sbizzarrirci con colori nuovi ma anche con degli strepitosi caschetti femminili facili da pettinare. Anche se abbiamo un viso più tondo, basterà optare per quelli più lunghi con ciuffo laterale. Il blunt bob, con ciuffo a tendina, illumina il collo e valorizza le labbra, è all’altezza del mento, un taglio netto che alleggerisce la capigliatura.

Il bowl cut bob ricorda gli anni ‘20 con la forma arrotondata e morbida sotto il lobo dell’orecchio, con frangia classica. Mentre è per i ribelli il caschetto scalato soft shag, il massimo per dare movimento senza perdere troppo tempo con il phon. Frangia sfilata per un taglio corto mosso o liscio semplice ma ricco di personalità, in pieno stile anni ’70.

Ma come capire quale è la lunghezza perfetta per il proprio viso? Esisterebbe un piccolo trucchetto elaborato da esperti di bellezza per scoprirlo. Mettiamoci davanti allo specchio e posizioniamo una matita sotto il mento e un righello sotto il lobo, creando un angolo retto. Misuriamo dove si incontrano matita e righello e, se sarà inferiore a 5,5 cm, probabilmente il taglio corto ci starà a pennello.