L’arrivo dell’estate segna l’inizio del boom delle scarpe aperte. Non per nulla, il caldo afoso e l’umidità rendono la vita dei piedi veramente difficile. Per chi già soffriva di sudore e cattivo odore, la stagione estiva diventa un incubo.

Indossare scarpe aperte sembra l’unica soluzione possibile per trovare refrigerio. Qualcuno potrebbe trovare qualche difficoltà nell’indossarle per lunghe ore. Infatti, alcuni modelli hanno suole molto basse come le ciabatte o molto alte e dure come le zeppe.

Ad ogni modo, la moda dell’estate offre modelli di tendenza per tutti i gusti e per ogni occasione, dalla più informale a quella più elegante. Ma se decidessimo di dire stop a sandali e zeppe, c’è un modello poco conosciuto che regala emozioni di bellezza e oltretutto è comodissimo.

Nata da una lavorazione povera, poco a poco si è trasformata in una scarpa must have per tutte le amanti dello chic e del trend. Dopo averle indossate la prima volta ci dimenticheremo di ballerine, loafer e espadrillas. Perfette per coloro che desiderano sentirsi eleganti ma che non amano mostrare i piedi né indossare tacchi scomodi e soffrire.

Direttamente dalla tradizione friulana, ecco le scarpe imperdibili da avere nel proprio armadio.

Stop a sandali e zeppe, quest’estate conquisterà chiunque quest’imperdibile modello di scarpe unico e chic che unisce freschezza e comodità

Hanno conquistato star del glamour come Kate Moss ma sono da tempo le calzature delle donne veneziane di alta classe. A Venezia sono dette scarpets o papusse ed erano le scarpe da lavoro della domenica.

Le scarpe friulane nell’800 erano confezionate in campagna con materiali di scarto. Addirittura per le suole venivano usati vecchi copertoni di biciclette e l’interno da sacchi di juta. A Venezia, però, diventarono le scarpe dei gondolieri della Serenissima e poi quelle preferite dai nobili.

Si narra che il motivo fosse che le suole di queste particolari scarpe fossero antiscivolo ma permettessero anche di sgattaiolare silenziosamente nelle stanze degli amanti. Ancora oggi le friulane vengono cucite a mano e spesso sono fatte su misura.

Il tessuto classico con cui si facevano era il velluto e il lino, eleganti e preziosi. Oggi le friulane vengono confezionate con tantissimi tessuti e sono considerate un must have. Per chi vuole essere sofisticato in qualsiasi situazione, le friulane sono straordinarie per cerimonie, per la spiaggia, per un’uscita con gli amici.

Colori e decorazioni dipendono dal tessuto prescelto. Ovviamente, quelle fatte su misura hanno una sola pecca, hanno un costo solitamente alto. Ma di friulane se ne trovano anche a prezzi rispettabili; quindi, cosa aspettiamo ad acquistarne un paio.

