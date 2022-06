Sono queste le due regioni più amate da italiani e stranieri, secondo una ricerca, che risultano facili da raggiungere grazie a delle offerte imperdibili

Quando l’estate comincia a profilarsi è normale di avere solo voglia di andare in vacanza. Fra tutti gli scenari possibili, però, il preferito di tutti rimane il mare, che in vari punti della penisola non ha da invidiare nulla a molti paradisi lontani. Per questo motivo, oggi diamo un paio di consigli sulle regioni da frequentare, specialmente se si viaggia in treno. Infatti, stando ad una ricerca di Trainline sono queste due le regioni più amate da raggiungere facilmente. Scopriamo insieme quali sono e che offerte sono attivate per visitarle nella maniera più .

Le meraviglie italiane più famose e quelle meno conosciute

L’Italia è una delle mete europee più frequentate durante l’estate sia dai locali che dagli europei che hanno voglia di balneare. Le regioni più famose per questo proposito sono sicuramente le isole principali, ovvero la Sardegna e la Sicilia, assieme alla Puglia. Ultimamente, però, anche le aree di centro Italia stanno prendendo il sopravvento. Fra queste soprattutto le Marche nella zona del Cornero sono veramente imperdibili da visitare. Quest’anno inoltre la spiaggia di San Michele a Sirolo è secondo il The Guardian la più bella di tutta Italia. Il giornale inglese infatti stila ogni anno una classifica che comprende le migliori da visitare nelle nazioni più famose di tutta Europa

Dalle indagini di Trainline del 2020 si può scoprire che già da ben due anni le migliori regioni da raggiungere in treno sono la Liguria e l’Emilia Romagna. Entrambe, infatti, hanno un appeal particolare perché sono delle mete ricche di divertimento, di strutture e risultano molto più attrezzate di altre zone della penisola. Inoltre, godono di una rete ferroviaria molto robusta che permette anche in pochi giorni di spostarsi agevolmente nelle varie località marittime.

Questo trend continua anche due anni dopo ed anzi viene assecondato in maniera ancora maggiore. Ultimamente per promuovere il turismo ultimamente Trenitalia ha dato la possibilità di costruire dei pacchetti a prezzi fissi che permettono di esplorare queste zone grazie alla linea regionale. Sono presenti anche però delle offerte vantaggiose anche per quanto riguarda l’alta velocità che propone delle tratte scontate se si prenota in una determinata finestra di tempo

