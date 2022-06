Come preparare l’insalata di pasta? La risposta è che esistono tantissimi modi per farlo. Tutto dipende da quali sono i propri ingredienti preferiti. C’è chi la prepara, ad esempio, usando le melanzane oppure diversi tipi di peperone. C’è chi ne preferisce la versione più classica e nota, con pomodorini, formaggio e würstel o anche quella con la giardiniera.

Stavolta, ecco un’insalata di pasta fresca, leggera e senza pomodoro. Alcune persone non amano il sapore acidulo di questo ortaggio e pertanto preferiscono prepararla senza usarlo. Pertanto, useremo zucchine, salmone affumicato e del semplice yogurt bianco per condirla.

Ingredienti per 4 persone

350 g di farfalle;

1 vasetto e 1/2 di yogurt bianco;

200 g di salmone affumicato;

1 zucchina;

erba cipollina;

succo di limone;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Ecco un’insalata di pasta fresca, leggera e senza pomodoro perfetta da mangiare anche sotto all’ombrellone

Lavare le zucchine, asciugarle e tagliarle a listarelle. Cuocerle in padella assieme ad un filo di olio extravergine di oliva, facendole cuocere a fuoco vivo per una manciata di minuti per qualche minuto. In seguito, lasciarle raffreddare.

Tagliare a pezzettini l’erba cipollina e il salmone affumicato. Metterli in una ciotola e aggiungere anche lo yogurt, le zucchine e lo yogurt bianco. Insaporire con il succo di limone e con il pepe. Coprire il tutto con della pellicola trasparente e mettere in frigorifero.

Quindi far cuocere le farfalle in una pentola e poi irrorarle con un po’ di olio a crudo e lasciarle raffreddare per un paio di ore fuori dal frigorifero. Trascorso questo lasso di tempo, unire il condimento alla pasta e quindi amalgamare tutti gli ingredienti. Infine, insaporire nuovamente il tutto con una spolverata di pepe macinato.

