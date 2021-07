Il week-end offre a molti la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero sotto l’ombrellone a godere di una bella giornata al mare. Quale pietanza portare con sé per affrontare il caldo e rimanere leggeri e sufficientemente idratati? Ecco una soluzione molto facile da preparare e davvero gustosa per chi desidera conservare la linea senza rinunciare al piacere del pasto.

Come preparare un piatto unico sano e equilibrato?

Il piatto unico, per definirsi tale, deve possedere tutte le fonti energetiche necessarie all’organismo nelle dosi e quantità ideali. Per questo è importante selezionare gli ingredienti in maniera bilanciata per avere proteine, carboidrati, una minima porzione di grassi e poi fibre e sali minerali. Nella scelta dei carboidrati, è preferibile selezionare i cereali di tipo integrale in quanto contengono carboidrati complessi che mantengono bassa la glicemia e sono ricchissimi di fibre. Verdure e ortaggi freschi non possono mancare soprattutto in estate. Quando la temperatura esterna sale il corpo è impegnato nei meccanismi di termoregolazione e tende a perdere liquidi e sali minerali preziosi.

Nel caso delle proteine, per non appesantirsi durante l’esposizione al sole potrebbe essere ideale prediligere fonti proteiche magre. In questa maniera si riduce la quantità di grassi, in particolare quelli saturi, presenti nell’alimento. In fine, per la scelta delle componenti grasse, sicuramente l’olio extra vergine di oliva potrebbe rivelarsi un compromesso ideale. Esso è ricco di grassi monoinsaturi, di antiossidanti e di Vitamina E.

Una miniera di proteine e sali minerali in questo piatto unico estivo

Una gustosa ricetta per un piatto unico da portare comodamente in spiaggia è l’insalata di riso venere proteica. Il riso venere è estremamente ricco di fibre e sali minerali come selenio, zinco, ferro e calcio. Inoltre, possiede un indice glicemico molto basso e quindi si rivela ottimo e leggero da digerire. Per arricchire l’insalata di riso venere con alimenti di natura proteica si possono utilizzare carni bianche e leggere, come il petto di tacchino o il pollo. Oppure, è possibile aggiungere delle uova sode come ingrediente ricchissimo di importanti nutrienti.

Per una versione vegana, si potrebbero aggiungere dei legumi freddi oppure del tofu alla piastra. In fine, aggiungere delle verdure crude a proprio gradimento. I pomodorini, ad esempio, sono delle ottime fonti di potassio e vitamina C e K, oltre che di folati. I barattieri o i caroselli sono poverissimi di zuccheri e grassi e possiedono ottime proprietà idratanti. Aggiungendo questi ingredienti ci si potrà assicurare una miniera di proteine e sali minerali in questo piatto unico estivo.

