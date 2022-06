Finalmente siamo arrivati alle soglie dell’estate. È il momento di iniziare a scoprirsi, scegliere i vestiti più morbidi, eleganti e trendy e dare la meritata aria ai piedi. E quest’anno ci sono ottime notizie per chi apprezza la comodità e non vuole rinunciare all’eleganza. Sembra finalmente arrivato il momento di mandare in pensione il detto “chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”. Perché le scarpe must have di questa stagione sono l’emblema della morbidezza. Quindi stop a infradito e zeppe scomode. Le passerelle dell’alta moda ci dicono che le calzature da indossare tra pochi giorni sono quelle che stiamo per scoprire.

Il gradito ritorno dei fisherman sandals

Negli ultimi due anni l’alta moda ha deciso di virare drasticamente verso comodità e morbidezza. Lo abbiamo scoperto durante l’inverno e continueremo anche quest’estate. Décolleté, tacchi vertiginosi e zeppe altissime lasciano spazio a un gradito ritorno: quello dei fisherman sandals.

Molti li chiamano semplicemente sandali da pescatore. Ma questi sandali bassi, comodi, versatili e adatti a ogni età si sono trasformati in pochissimo tempo in capi di alta moda. Basti pensare alle recenti rivisitazioni del modello di nomi importanti come Gucci, Prada e The Row.

Il modello base è quello con strisce di tessuto intrecciate, suola rasoterra e cinturino a chiudere la caviglia. Ma esistono moltissime variazioni sul tema che ci daranno davvero l’imbarazzo della scelta.

Ed è arrivato il momento di capire come portarli e come abbinarli in ogni situazione.

Stop a infradito e zeppe scomode, ecco le scarpe top dell’estate che non stressano i piedi e fanno apparire elegantissime anche dopo i 50

La comodità e la struttura che fa respirare il piede rendono i fisherman sandals la scarpa da portare per tutto il giorno. Ma soprattutto a qualsiasi età.

I fisherman sono perfetti nell’outfit di tutti i giorni con un pantalone lungo largo e una camicetta bianca senza maniche. Soprattutto se scegliamo il classico modello marrone. Se invece vogliamo indossarli in una gita fuori porta l’abbinamento perfetto è quello con un vestito a tema floreale o a righe.

Nessun problema anche per quanto riguarda le occasioni più formali. Se preferiamo gli stili sobri possiamo indossare questi sandali con una gonna monocolore e con una camicia di lino.

Gli amanti dell’eleganza possono invece optare per un modello di fisherman bianco da abbinare a un pantalone lungo nero. Per completare l’outfit e creare un mix di colori perfetto basterà aggiungere gioielli e accessori color oro.

