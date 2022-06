Fortuna sfacciata per Ariete e Vergine mentre Giove e Marte saranno in opposizione per questo segno zodiacale

È stato un mese di maggio molto importante per alcuni segni zodiacali, mentre per altri ha rappresentato una sfida da vincere, giorno per giorno. Giugno, invece, come sarà? Cosa prevedono gli astri? Sicuramente, i primi giorni del nuovo mese sono proprio di fuoco, in tutti i sensi.

Tra caldo e mare, giugno sarà ricco di emozioni, finalmente, dopo un periodo di stallo, per il segno zodiacale che governa il mese. Coincidenza? No, solo fortuna. A mettere lo zampino, il benevolo Giove che, insieme a Mercurio, ha voluto dare una grande mano.

Ma Giove continua ad essere il promotore della buona sorte anche per altri segni zodiacali. Infatti, è prevista una fortuna sfacciata per Ariete e Vergine, i quali saliranno sul podio dei segni più amati dalle stelle, almeno per la settimana che va dal 6 al 12 giugno.

La congiunzione astrale

Sembra che Giove si stia alleando con altri pianeti, formando dunque una bellissima congiunzione astrale. Tra l’altro, Marte è il pianeta che governa l’Ariete e che lo rende energico e determinato. Proprio come un guerriero.

L’Ariete troverà la forza interiore che lo contraddistingue per affrontare questa nuova settimana. Le stelle, infatti, suggeriscono di agire in maniera diversa rispetto agli ultimi giorni, qualora vi fosse qualche questione in sospeso. Questo vale sia per le relazioni sentimentali che per l’ambito professionale.

Giove abbraccerà anche la bella Venere e per la Vergine sarà una settimana all’insegna dell’amore. La Vergine è molto passionale e con Venere al fianco la situazione potrebbe surriscaldarsi. Gli incontri sono favoriti, per cui prepariamoci e stiamo in attesa dell’anima gemella.

Chi, invece, si trova in una relazione stabile da anni e, ultimamente, ha perso quella sintonia con il partner, non dovrà preoccuparsi. Anche in questo caso, il Pianeta dell’amore verrà in soccorso. L’arma vincente è la seduzione, ma anche il dialogo.

Fortuna sfacciata per Ariete e Vergine mentre Giove e Marte saranno in opposizione per questo segno zodiacale

Se giugno inizia alla stragrande per l’Ariete e per la Vergine, grazie all’influenza positiva degli astri, la stessa cosa non si direbbe per la Bilancia. Infatti, preannunciamo che Giove e Marte saranno in opposizione per il segno più equilibrato di tutto lo zodiaco. Almeno per questa settimana.

L’opposizione rende la Bilancia insicura di se stessa e delle proprie capacità, sia in amore che sul lavoro. Tuttavia, questa è una sfida che la Bilancia accoglierà a testa alta e che supererà facilmente grazie alla tenacia e alla pazienza.

