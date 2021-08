Stop alla vendita di gelati, dolci e torte, creme da spalmare, salse, sughi, cotolette vegetali e vari altri prodotti. Alcuni lotti incriminati sono stati ritirati dal mercato anche presso grandissime multinazionali ignare delle lavorazioni nocive effettuate a monte della loro filiera. Tutta colpa, in effetti, di una materia prima usata e abusata dai trasformatori di materie prime: la farina di carrube. Questa è risultata di recente, così come anche i semi di sesamo, contaminata in modo anomalo e dunque ritirata dal mercato. Vediamo oggi cosa è successo con gli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Una cucina casalinga e naturale

Sulle nostre pagine Cucina abbiamo inserito tantissime ricette veloci e naturali per la preparazione casalinga di condimenti. Ci sono primi piatti, secondi di carne o vegani, dolci, sughi e sorbetti. Sedersi a tavola sicuri di quel che mangiamo è diventato prioritario e noi siamo in prima fila per ribadirlo. Dunque, organizziamo il nostro tempo per un sano ‘fai da te’. Tutto sarà più buono e soprattutto più sano. Anche se la Commissione Europea sta vigilando in modo egregio sulle preparazioni alimentari già pronte. Ma soprattutto sulla presenza di ingredienti contaminati, già a partire dalle materie prime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La lista nera degli ingredienti inquinati

L’8 giugno scorso la farina di carrube è entrata per la prima volta nella lista nera degli ingredienti contaminati. In Italia il Ministero della Salute ha richiamato e ritirato più di 50 prodotti che la contengono, a scopo preventivo. Da allora questi provvedimenti si ripetono, purtroppo. Tanto che dalla fine di luglio i ritiri e i richiami su questo ingrediente escono quasi ogni giorno. Il Ministero è stato costretto ad annunciare un massiccio stop a dolci e gelati inquinati da farina di carrube all’ossido di metilene. Si tratta di una sostanza vietata nell’Unione Europea, già presente nei semi di sesamo in arrivo dall’India. In proposito è ancora opportuno evitare i rischi attuando qualche piccola rinuncia. Ricordiamo che a fine inverno abbiamo dovuto fare attenzione al pane contaminato da sesamo velenoso. Ma bisogna prendere le dovute cautele, ora, anche sullo zenzero e il peperoncino.

Stop a dolci e gelati inquinati da farina di carrube all’ossido di metilene

La farina di carrube è un addensante dolce e naturale estratto da frutti dolci, le carrube, che pendono dai relativi alberi come grossi baccelli di fagiolo scuri e dalla forma schiacciata. Lo si impiega per produrre moltissimi generi di prodotti, dunque tra le aziende chiamate a ritirare lotti di prodotto ci sono la Mars con i gelati M&M’s, Twix e Sneakers, gli hamburger vegani a marchio Pam, Coop, Despar, Carrefour Veg. Ma anche alcuni yogurt alla frutta di Carrefour, Esselunga e Mila, i sughi alla carbonara e ai formaggi Più Gusto. Per non parlare dei dolci a marchio Pasquinucci, le fette biscottate Benesì Coop e un integratore alimentare di Pharma Line, Emacrit.