Quante volte sarà capitato di veder comparire sulle mura di casa, ma anche negli armadi o sulle piastrelle, delle chiazze scure e maleodoranti? È la muffa, acerrima nemica di ogni casalinga.

Spesso si pensa che in estate, con l’aumento delle temperature, il problema della muffa si risolva da sé. In realtà non è del tutto vero. Sicuramente l’aria calda estiva aiuta ad asciugare gli ambienti domestici, ma basta lasciare la casa chiusa per qualche giorno, il tempo di una vacanza, che si crea il microclima ideale per la proliferazione delle spore. Succede così di ritrovarsi, al ritorno dalle ferie, con delle orribili chiazze verdi o nere sui muri e un odore sgradevole che attanaglia lo stomaco. Si tratta del tipico odore della muffa, causata da colonie di funghi microscopici che si sviluppano in presenza di temperature comprese tra i 15° e i 30°.

E allora cosa fare?

Oltre a far arieggiare gli ambienti, è importante tenere sempre sotto controllo gli angoli meno ventilati. Ripostigli, camere da letto, bagni, cucine, lavanderie ma anche armadi e dispense sono gli ambienti a più rischio.

In pochi sanno che questo rimedio naturale elimina definitivamente la muffa in casa

Se prevenire non ha portato ai risultati sperati, allora è il caso di agire tempestivamente. Per togliere la muffa dei muri è meglio evitare l’uso della candeggina. Anche se spesso è definita come “una soluzione naturale”, infatti, potrebbe causare problemi alle vie respiratorie senza, al contempo, risolvere il problema alla radice.

Eliminare i ristagni è il primo passo per risolvere il problema anche della muffa più difficile

In pochi sanno che questo rimedio naturale elimina definitivamente la muffa in casa. Il consiglio è di iniziare subito con l’eliminare i ristagni d’acqua sulle superfici andandole a trattare con una soluzione a base di olio di Ravintsara. In pochi sanno, infatti, che questo rimedio elimina definitivamente la muffa in casa, poiché ha un potere disinfettante che previene l’insorgenza delle spore. L’olio di Ravintsara si ricava dalla Ravensara, una pianta della famiglia delle “Lauracee (a cui appartiene anche l’alloro) che cresce in Madagascar. Questo potente antibatterico si estrae dalle foglie attraverso un processo di distillazione.

Come preparare la soluzione antimuffa a base di olio di Ravintsara

A partire dall’olio essenziale di Ravintsara possiamo preparare in casa una soluzione antimuffa efficace e totalmente naturale. Basterà recuperare:

500 ml di acqua naturale;

2 cucchiai di acqua ossigenata;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

20 gocce di olio essenziale di Ravintsara.

Ora prendiamo tutti gli ingredienti, versiamoli in un contenitore dotato di spray e agitiamo fino a quando tutti gli elementi saranno ben miscelati. Procediamo, quindi, con la pulizia delle macchie di muffa. Innanzitutto, strofiniamo la superficie macchiata dalla muffa con una spazzola asciutta. Dopodiché vaporizziamo la soluzione, lasciamo agire qualche minuto e asciughiamo con un panno asciutto. Ripetiamo l’operazione periodicamente, ogni 20-30 giorni.

