Attenzione al pane contaminato dal sesamo velenoso. In autunno è stato trovato in 160 prodotti dolci e salati. Ma ora sta di nuovo tornando in circolazione. Torna dunque a galla la brutta storia del sesamo contenente ossido di etilene, proveniente dall’India, di cui avevamo già scritto prima di Natale (l’articolo è qui).

Nei giorni scorsi è stato trovato ancora una volta nei panini per hamburger del marchio “Panito”. La Coop ha richiamato i lotti contaminati e avvertito i clienti che li hanno scelti di riportarli alla cassa per cambio o rimborso.

Gli Esperti di Food di ProiezionidiBorsa spiegano oggi che cos’è l’ossido di etilene. E come mai questi incidenti di contaminazione accadono tanto spesso.

Che cos’è l’ossido di etilene

Attenzione al pane contaminato da sesamo velenoso. Vediamo ora di che veleno si tratta.

L’ossido di etilene è un antiparassitario utilizzato per disinfestare dai parassiti i silos e le stive delle navi. È una sostanza tassativamente vietata dalla UE nelle produzioni alimentari. Dunque, restiamo di stucco quando ci dicono che si è riscontrato un insetticida micidiale, in livelli da rischio chimico, persino negli alimenti biologici. Che sono evidentemente venduti in Italia (ma anche in tutta Europa) senza adeguati controlli di laboratorio, a prezzi esorbitanti.

Le Autorità olandesi, a seguito di una indagine, hanno reso noto che questa sostanza è stata riscontrata anche altrove. In partite di timo e cumino provenienti dalla Turchia e pepe nero in arrivo dalla Tanzania.

Attenzione al pane contaminato da sesamo velenoso

L’allarme su questi panini e altri 160 prodotti dolci e salati di marche piccole e grandi in tutta Italia, era già stato dato. Ma con scarsi esiti a quanto pare.

Lo scorso dicembre il sesamo “letale” si era scovato nei pacchi di diversi produttori di cracker ai cereali, di cracker di farro al sesamo e di gallette di riso.

La Coop aveva ritirato il “Panriso integrale 4 cereali e quinoa” di Riso Scotti (lotto in scadenza il 10/3/21). Poi altri prodotti come i “Cracker di farro al sesamo” con scadenze da gennaio a giugno 2021 prodotti da “Poggio del Farro”. E il “Pane integrale e semi senza glutine” della linea “Benesì” con scadenza 10/3/2021 e 10/4/21. Iper, invece, ha puntato il dito contro i “Croccantini dolci di sesamo e arachidi” a marchio “Quaranta”. I negozi “NaturaSì”, infine, hanno bloccato le gallette di riso “Ecor”.

Niente di nuovo, dunque chi vigila?

L’allarme sui semi di sesamo era partito lo scorso settembre in Belgio: in Francia si sono ritirati rapidamente 1.500 lotti di prodotti. Invece da noi le cose sono andate molto a rilento.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una lista sterminata di richiami per produttori di vari beni a base di sesamo, bloccati per rischio chimico dal mese di dicembre ad oggi. Ma va detto che manca una lista completa consultabile facilmente dai consumatori. Dunque, pochi media ne hanno parlato.

Le big della grande distribuzione hanno ribaltato gli scaffali in silenzio e rispedito al mittente lotti e prodotti incriminati. Ma chissà in quante piccole botteghe abbiamo continuato a comprare e vendere, ignari di tutto.

Diamo subito un’occhiata ai codici dei nostri acquisti: su sacchetti di semi di sesamo, prodotti da forno salati e dolci con sesamo, oltre a salse e condimenti a base di sesamo.

Gli unici numeri di lotto di cui tutti hanno davvero sentito parlare, parrebbe, sono quelli che si giocano dal tabaccaio.