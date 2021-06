Una bevanda dal colore rosso rubino intenso, che si ricava facendo essiccare il calice dei fiori di ibisco.

Una pianta molto bella, che sboccia a settembre, ma molto delicata. I suoi fiori durano solamente un giorno o pochi giorni.

Il nome di questa bevanda evoca terre lontane, infatti il suo consumo è particolarmente alto in Egitto.

Una bevanda che viene da lontano ma che tutti conosciamo

Questa bevanda dal gusto acidulo e agrumato, ma gradevole, può essere consumata sia calda che fredda.

Parliamo del karkadè, chiamato anche tè dell’Abissinia, o tè di ibisco. Un tè che non contiene principi attivi eccitanti come la caffeina ed è praticamente privo di grassi.

Può essere gustato in ogni momento della giornata. Di sera, per ritagliarsi un momento di relax o durante il giorno come bevanda dissetante.

Un tè dalle tante proprietà benefiche.

La presenza di vitamina C, supporta e migliora il sistema immunitario. Non solo, è un ottimo alleato contro l’invecchiamento e per ottenere una pelle luminosa e morbida.

Abbinato ad una sana alimentazione, ci aiuta a dimagrire. Accelera infatti il metabolismo e favorisce l’eliminazione dei liquidi.

Stop a cistite e ipertensione grazie a questa bevanda ottima sia calda che fredda

Abbiamo visto che il karkadè ha un ottimo sapore e aiuta anche il benessere del nostro organismo.

In particolare, è un ottimo rimedio per contrastare un problema che affligge soprattutto le donne.

Il karkadè ha proprietà antisettiche e contiene diversi acidi organici. Favorisce quindi la diuresi, aiutando a purificare il tratto urinario. È un valido aiuto, quindi contro la cistite.

Non solo. Secondo uno studio condotto presso la Tufts University di Medford, bere tre tazze di infuso di karkadè al giorno, aiuta a diminuire la pressione del sangue. Tutto questo grazie alla presenza di flavonoidi e antociani.

Il karkadè protegge anche i vasi sanguigni aiutando a prevenire malattie cardiovascolari, come l’ictus. Quindi stop a cistite e ipertensione grazie a questa bevanda ottima sia calda che fredda.