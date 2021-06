L’intento di molti è quello di mettersi in forma per la bella stagione, altri invece vogliono ottenere uno stile di vita bilanciato. In una vita frenetica come la nostra, però, tenere a bada gli impulsi della fame, sia essa fisiologica o nervosa, non è così semplice.

Lo stress ci induce a mangiare sempre più, gli alti livelli di cortisolo, infatti, fanno aumentare il senso della fame e soprattutto la richiesta di cibi zuccherati. Spesso, quindi, cadiamo in tentazione nel consumo di alimenti come: merendine, pane bianco, gelati, caramelle e chi più ne ha ne metta. Questi cibi tendono a regalarci una sensazione di piacere momentaneo, ma questo meccanismo genera un circolo vizioso che ci impedisce di gestire la fame.

Per gestire quel senso di appetito che spesso ci affligge basta, però, mettere in atto qualche piccola strategia.

Sono questi i 3 geniali trucchetti per ridurre la fame ed evitare di prendere peso

Aumentare l’apporto di proteine

Le proteine aiutano a mantenerci sazi più a lungo e aiutano pertanto a prevenire il forte appetito.

Bere acqua prima di un pasto

Bere acqua almeno 15 minuti prima di un pasto aiuta a ridurre il senso di fame. L’acqua non ha calorie, ma riempie lo stomaco e permette di sentire meno fame.

Aumentare l’apporto di fibre

Le fibre favoriscono il senso di sazietà e riempiono lo stomaco.

Consigli pratici

Un consiglio per evitare di mangiare ininterrottamente è quello di lavarsi i denti subito dopo mangiato o di masticare un chewing gum senza zucchero.

Un altro escamotage è quello di mangiare lentamente. Questo gesto ci permette di sentirci sazi prima e di ridurre le dosi di alimenti consumati, oltre a migliorare la digestione.

Fare una colazione bilanciata, poi, ci permette di arrivare a pranzo con meno fame e di affrontare la giornata con più energia e carica.

Infine, è meglio recarsi a fare la spesa a stomaco pieno: questo ci impedirà di mettere nel carrello qualsiasi cosa e soprattutto cibi spazzatura.

Ebbene, sono questi i 3 geniali trucchetti per ridurre la fame ed evitare di prendere peso.

