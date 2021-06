Il ferro è certamente uno dei nutrienti più importanti da assumere nella nostra dieta. Non solo è essenziale per il corretto funzionamento dei globuli rossi e quindi del sistema circolatorio, ma una sua carenza può causare una grande varietà di sintomi. Se soffriamo di debolezza, mal di testa, vertigini, irritabilità e altri disturbi minori, la causa potrebbe essere proprio una carenza di ferro.

Ma non occorre abbuffarci di carne per introdurre una sana quantità di ferro nella dieta. Anche molti vegetali sono ricchissimi di questo minerale, e una dieta vegetariana e vegana ben bilanciata può soddisfare senza problemi il nostro fabbisogno quotidiano di ferro.

Potrebbe sembrare strano, ma anche la frutta è una fonte di ferro. E ci sono alcuni frutti in particolare che sono più ricchi di altri di questo minerale. Scopriamo quali.

Pochi sanno che questi amatissimi frutti estivi sono ricchissimi di ferro

Ma di quali frutti stiamo parlando? In una parola, quelli che di solito classifichiamo come frutti di bosco. In particolare, sono ricchi di ferro i lamponi, le fragole e i mirtilli. I lamponi sono addirittura i frutti più ricchi di ferro in assoluto. Ma questi frutti di bosco molto conosciuti non sono i soli ad essere preziosissime fonti di ferro da introdurre nella dieta senza sforzo. Anche frutti meno conosciuti ma deliziosi possono essere dei grandissimi alleati. Pochi sanno che questi amatissimi frutti estivi sono ricchissimi di ferro.

Anche gelso, sambuco e more sono preziosissimi

Introduciamo nella nostra dieta anche i gelsi, meno conosciuti dei lamponi e dei mirtilli ma non per questo meno deliziosi. Anche i frutti del sambuco, ottimi per le marmellate, sono fonti importanti di ferro. Le amatissime more poi, che possiamo procacciarci da soli durante una gita in campagna, possono essere grandi alleate anche da questo punto di vista. Ma come consumare al meglio questi frutti? Uno smoothie di frutti di bosco sarà una merenda perfetta, ma anche una macedonia potrà costituire un dessert favoloso, salutare e raffinato.

Ma non tutti sanno che i lamponi sono preziosissimi alleati anche per migliorare la memoria. Ecco un approfondimento.